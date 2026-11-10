WHO nimmt Farbstoffe, Aromen und Süßstoffe ins Visier: Was der Entwurf bedeutet
Die Weltgesundheitsorganisation will Staaten ein neues Werkzeug für die Regulierung von Fertigprodukten geben. Erstmals zählen dabei nicht nur Zucker, Salz und Fett, sondern auch Zutaten, die Lebensmittel vor allem bunter, aromatischer oder süßer machen. Die Lebensmittelindustrie läuft dagegen Sturm.
Industriell hergestellte, verpackte Lebensmittel mit Farbstoffen, Aromen oder Süßstoffen sollen nach einem Entwurf der Weltgesundheitsorganisation künftig als Produkte gelten, die nur in Maßen verzehrt werden sollen. Die WHO hat ihr Bewertungsmodell am 2. November zur öffentlichen Konsultation gestellt. Regierungen sollen damit festlegen können, welche Produkte unter Maßnahmen fallen, die Vorliebe, Nachfrage und Konsum verringern sollen.
Ein Produkt fällt nach dem Entwurf in diese Gruppe, wenn es einen der Nährstoff-Grenzwerte überschreitet oder mindestens eine der genannten Zutaten enthält. Das könnte etwa auch Light- und Zero-Getränke mit Süßstoff, Joghurts mit Aroma oder bunte Süßigkeiten betreffen. Stellungnahmen sind bis Freitag, 27. November 2026, möglich.
Wie das WHO-Modell Lebensmittel bewertet
Das Modell hat zwei Säulen. Die erste sind Grenzwerte für gesättigte Fettsäuren, Transfette, Zucker und Natrium, abgeleitet aus den bestehenden Ernährungsempfehlungen der WHO. Die zweite sind Zutaten, die vor allem aus sensorischen Gründen eingesetzt werden: Aromen, Farbstoffe und Süßstoffe. Bisherige Nährwertprofile der WHO bewerteten nur Nährstoffe wie Fett und Salz.
Die WHO betont ausdrücklich, dass die Aufnahme von Aromen, Farbstoffen und Süßstoffen nicht bedeutet, dass diese Zutaten unsicher sind. Sie dienen im Modell als Erkennungszeichen für Produkte, die so zusammengesetzt sind, dass sie attraktiver wirken und mehr davon gegessen oder getrunken wird. Ungesunde Ernährung ist laut WHO-Faktenblatt ein wesentlicher Risikofaktor für Krankheit und Behinderung.
Warum die Lebensmittelindustrie protestiert
Der Branchenverband International Food and Beverage Alliance, kurz IFBA, äußerte sich besorgt. Der Ansatz lenke vom Nährwert ab und könne deutlich mehr Produkte erfassen. Besonders bedenklich sei, dass er etablierte Ernährungsprioritäten und die Bemühungen um Rezepturverbesserungen untergraben könnte, erklärte IFBA-Generalsekretär Rocco Renaldi.
Unternehmen fürchten höhere Kosten für neue Rezepturen, zusätzliche Kennzeichnungspflichten und Steuern. Der Chef von Kraft Heinz, Steve Cahillane, forderte, die Industrie müsse bei den weiteren Beratungen mitreden können. Katrin Engelhardt aus der Ernährungsabteilung der WHO verteidigte den Entwurf: Lebensmittel müssten nicht nur nach Nährstoffen, sondern auch nach ihrer Zusammensetzung beurteilt werden.
Was das für Sie heißt
Im Supermarkt ändert sich vorerst nichts. Das WHO-Modell ist ein Entwurf und selbst nach seiner Fertigstellung keine verbindliche Regel. Ob Staaten es für Warnhinweise, Werbebeschränkungen oder Steuern nutzen, entscheiden sie selbst. In der EU sind Lebensmittelzusatzstoffe gesondert geregelt und müssen auf der Zutatenliste angegeben werden.
Wer wissen will, ob ein Produkt unter das Modell fallen würde, kann schon heute auf die Zutatenliste schauen: Farbstoffe, Süßstoffe und Aromen sind dort angeführt. Stellungnahmen zum Entwurf nimmt die WHO bis 27. November über ein Onlineformular entgegen.
Quellen
Weltgesundheitsorganisation: Online public consultation: draft integrated food profiling model for regulatory measures (2. November 2026)
Weltgesundheitsorganisation: Healthy diet, Faktenblatt (26. Jänner 2026)
Weitere Quelle: Reuters, Food industry pushes back on WHO guidance for products with added colour, sweeteners (9. November 2026)