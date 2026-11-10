WHO nimmt Farbstoffe, Aromen und Süßstoffe ins Visier: Was der Entwurf bedeutet

Industriell hergestellte, verpackte Lebensmittel mit Farbstoffen, Aromen oder Süßstoffen sollen nach einem Entwurf der Weltgesundheitsorganisation künftig als Produkte gelten, die nur in Maßen verzehrt werden sollen. Die WHO hat ihr Bewertungsmodell am 2. November zur öffentlichen Konsultation gestellt. Regierungen sollen damit festlegen können, welche Produkte unter Maßnahmen fallen, die Vorliebe, Nachfrage und Konsum verringern sollen.

Ein Produkt fällt nach dem Entwurf in diese Gruppe, wenn es einen der Nährstoff-Grenzwerte überschreitet oder mindestens eine der genannten Zutaten enthält. Das könnte etwa auch Light- und Zero-Getränke mit Süßstoff, Joghurts mit Aroma oder bunte Süßigkeiten betreffen. Stellungnahmen sind bis Freitag, 27. November 2026, möglich.