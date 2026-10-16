Spätes Essen: Studie mit 200.000 Menschen sieht bis zu 30 Prozent mehr Lebererkrankungen

Ein später Snack aus dem Kühlschrank gehört für viele Menschen zum Abend dazu. Für die Leber könnte die Uhrzeit aber eine Rolle spielen. Eine im Fachjournal Clinical Gastroenterology and Hepatology veröffentlichte Auswertung bringt spätes Essen mit einem höheren Risiko für Lebererkrankungen in Verbindung. Wer regelmäßig spät am Abend aß, hatte ein um 20 bis 30 Prozent höheres Risiko als Menschen, die das vermieden.

Untersucht wurden zwei Krankheitsbilder: die Fettleber, die Fachleute heute als metabolisch bedingte steatotische Lebererkrankung oder MASLD bezeichnen, und die Leberzirrhose, bei der das Organ zunehmend vernarbt. Geleitet wurde die Untersuchung von Robert Wilechansky an der Oregon Health & Science University, beteiligt waren Forschende des Massachusetts General Hospital in Boston.