Rules: Londons ältestes Restaurant gehört jetzt dem National Trust

Das Restaurant Rules in der Maiden Lane im Londoner Stadtteil Covent Garden bezeichnet sich selbst als ältestes Restaurant der britischen Hauptstadt. Nun ist es auch offiziell ein Stück Kulturerbe: John Mayhew, dem das Gebäude gehört, hat es samt der historischen Sammlung des Hauses dem National Trust geschenkt. Die britische Organisation kümmert sich um Hunderte historische Gebäude, Gärten und Landschaften.

Für den National Trust ist es eine Premiere. Das Haus in der Maiden Lane ist das erste Gebäude in seiner Obhut, in dem ein historisches Restaurant noch in Betrieb ist. Generaldirektorin Hilary McGrady nennt das Rules „ein herausragendes Stück lebendiger Geschichte“.