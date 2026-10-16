Franz Reinhard Weninger: „Es braucht eine Marktbereinigung“

Warum werden im Mittelburgenland immer noch Weine produziert, die kaum noch wer trinken will?

Das liegt bis zu einem gewissen Grad auch an den österreichischen Wein-Medien: Wenn schwere, fette Rotweine in Bewertungen immer noch die Höchstpunkteanzahl erreichen, dann denken sich Winzer und Genossenschaften halt, dass das der richtige Weg ist.

Diese „Monsterweine“ sind natürlich keine Kandidaten für Krisendestillation, aber ein schönes Symbol für eine am Markt vorbeilaufende Produktion. Wo liegt die Lösung?

Eine Rodungsprämie bringt auf jeden Fall mehr, aber dagegen wehrt sich halt die lokale Politik, spricht von Vernichtung des Erbes von Generationen. Eine Marktbereinigung wäre aber auf jeden Fall gut.

Und stilistisch: Wenn ein sehr großes, sehr erfolgreiches Rotweingut wie Scheiblhofer aus Andau, dessen Zugpferd ein mächtiger Wein namens „Big John“ ist, auf einmal einen leichten, fruchtigen „Cool John“ herausbringt, sollte das den Genossenschaften vielleicht zu denken geben. Und sie reagieren ja auch schon: Heuer haben sie zum Beispiel erstmals Sektgrundwein gepresst.