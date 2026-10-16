Die 10 größten Weingüter Österreichs

Durchschnittlich verfügt ein österreichisches Weingut über 4,4 Hektar Weingärten, das ist winzig. Es gibt aber auch Weingüter in Österreich, die Abermillionen Flaschen abfüllen, aber keinen einzigen Rebstock besitzen. Ein Ranking der zwölf größten Abfüller Österreichs, deren Namen man mitunter gar nicht kennt: