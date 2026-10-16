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Die 10 größten Weingüter Österreichs

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Historische Lage: Die Kremser Sandgrube ist Teil der Winzer-Genossenschaft „Winzer Krems“.

©Robert Herbst

Welche Weinabfüller jährlich Millionen Flaschen produzieren – und warum manche davon kaum eigene Weingärten besitzen.

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Essenz-Map: Die 10 größten Weingüter Österreichs

Durchschnittlich verfügt ein österreichisches Weingut über 4,4 Hektar Weingärten, das ist winzig. Es gibt aber auch Weingüter in Österreich, die Abermillionen Flaschen abfüllen, aber keinen einzigen Rebstock besitzen. Ein Ranking der zwölf größten Abfüller Österreichs, deren Namen man mitunter gar nicht kennt:

1. Wegenstein

Das Wein-Department der REWE-Gruppe trägt den Namen Wegenstein und wurde 1988 vom Billa-Gründer Karl Wlaschek gegründet. Wegenstein besitzt keine eigenen Weingärten, hat aber Verträge mit 600 Winzern und sechs Genossenschaften. Pro Jahr werden 24 Millionen Flaschen abgefüllt.

IZ NO-Süd
2351 Wiener Neudorf
wegenstein.wine

2. Schloss Fels

Schloss Fels ist das entsprechende Unternehmen der Spar-Gruppe, Basis ist ein echtes Weingut mit 110 ha Eigengrund. Außerdem werden Trauben von 165 ha von Vertragswinzern verarbeitet und 15,5 Millionen Flaschen pro Jahr abgefüllt.

Kremserstraße 3
3481 Fels am Wagram
spar.at/eigenmarken/lebensmittel/weingut-schloss-fels

3. Winzer Krems

Die Winzer Krems sind eine 1938 gegründete Winzer-Genossenschaft mit 730 Mitgliedsbetrieben, die eine Fläche von 1.200 ha bewirtschaften. Die Winzer Krems bezeichnen sich als Österreichs größter Abfüller von Qualitätswein, zehn bis 14 Millionen Flaschen verlassen pro Jahr den Betrieb.

Sandgrube 13
3500 Krems
winzerkrems.at

4. Lenz Moser

Lenz Moser war Pionier der sortenreinen Auspflanzung und des Grünen Veltliners. Nach dem österreichischen Weinskandal 1985 ging die Kellerei bankrott und wurde von der Linzer VOG-Gruppe übernommen. 74 ha Eigengrund, 1.200 ha Vertragswinzer, Zukauf von Trauben, Most und Wein von weiteren 1.500 ha. Jährlich 9,7 Millionen Flaschen.

Lenz-Moser-Straße 1
3495 Rohrendorf
lenzmoser.at

5. Weinkellerei Aigner

Aigner ist ein Weinhandelshaus, kauft von ca. 2.000 ha zu. Vor allem für die Supermarktkette Hofer werden an die neun Millionen Flaschen jährlich abgefüllt.

Wiener Straße 171
2352 Gumpoldskirchen
aignerweine.at

6. Toifl Weine

Eine Großkellerei mit einigen Hektar Eigengrund sowie Zukauf von Most, Wein und Trauben. An die acht Millionen Flaschen werden für Lidl, Hofer und andere Diskonter abgefüllt.

Weinstraße 18
3493 Hadersdorf am Kamp
toifl.at

7. Domäne Andau

Eine der größten Winzergenossenschaften im Burgenland, 90 Mitgliedsbetriebe mit rund 600 ha Rebfläche. Fünf Millionen Liter Wein jährlich werden sowohl für Kunden erzeugt als auch unter eigener Marke abgefüllt.

Dammweg 1
7163 Andau
domaine-andau.at

8. Scheiblhofer

Das Weingut Scheiblhofer, ebenfalls in Andau, wuchs in den vergangenen 20 Jahren von einem klassischen, auf Rotwein spezialisierten Familienbetrieb mit 25 Hektar zu einem der erfolgreichsten Wein-Unternehmen des Landes: 85 ha Eigenfläche, 300 ha Vertragsfläche, „nur“ zwei Millionen Flaschen jährlich, die aber 20 Millionen Euro Umsatz bringen.

Halbturnerstraße 1a
7163 Andau
scheiblhofer.at

9. Domäne Wachau

Die von der internationalen Presse immer wieder als „beste Winzergenossenschaft der Welt“ bezeichnete Genossenschaft hat 250 Mitglieder, die 400 ha bewirtschaften. Pro Jahr werden 2,8 Millionen Flaschen Wachauer Wein abgefüllt, was für 17 Millionen Euro Umsatz gut ist.

3601 Dürnstein 107
domaene-wachau.at

10. Domäne Baumgartner

Österreichs größtes Privatweingut: 200 Hektar Eigengrund im Weinviertel, Tankvolumen von 18 Millionen Litern.

Weingut Baumgartner Platz 1
2061 Untermarkersdorf
wein-baumgartner.at

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 42/2026 erschienen.

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