Hochverarbeitete Lebensmittel: Gleiche Kalorien, aber deutlich mehr Insulin im Blut

Wie der Körper auf eine Mahlzeit reagiert, hängt offenbar nicht nur von Kalorien und Nährstoffen ab. Auch der Grad der Verarbeitung spielt eine Rolle. Das legt eine Studie nahe, die am 5. Oktober im Fachjournal Nature Metabolism erschienen ist. Nach einer Mahlzeit aus hochverarbeiteten Lebensmitteln stieg der Insulinspiegel der Teilnehmenden deutlich stärker an als nach einer gleichwertigen Mahlzeit aus wenig verarbeiteten Zutaten.

Der Blutzucker verlief dagegen bei beiden Mahlzeiten nahezu gleich. Der höhere Insulinspiegel zeigte sich ab etwa 40 Minuten nach dem Essen und hielt bis zum Ende der zweistündigen Messung an. Geleitet wurde die Untersuchung von der Ernährungswissenschafterin Alexandra DiFeliceantonio an der Virginia Tech in den USA.