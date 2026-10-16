Österreichs Rotwein in der Krise: Leere Gläser, volle Keller

Das war vor 20 und 30 Jahren noch ganz anders, da war Rotwein das große Ding, Hunderte und Tausende an Hektaren wurden in Niederösterreich und dem Burgenland mit sowohl heimischem Zweigelt und Blaufränkisch als auch mit französischen Rebsorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah bestockt. Wo bis dahin noch Erdäpfel und Getreide wuchsen, gedieh nun das Material für schwere, dunkle Rotweine im „internationalen“ Stil. Die heute kein Mensch mehr trinken will.

Das Problem: Man kann Wein – anders als eben Erdäpfel oder Getreide – nicht einfach pausieren. Die Rebstöcke sind eine langfristige Kultur, liefern ihre Trauben Jahr für Jahr, sowohl die Errichtungskosten (25.000 Euro pro Hektar) als auch die Bewirtschaftung eines Weingartens kosten viel Geld (je nach Gelände und Qualitätsanspruch zwischen 6.500 und 11.000 Euro pro Hektar, die Trauben zu Wein zu verarbeiten, ist die einzige Form der Nutzung.

Und weil das so ist, weil die vergangenen Jahre recht hohe Erträge, aber keine hohen Verkäufe erbrachten, sind die Lager voll: Zehn Millionen Liter Rotwein, so viel wie in 13,3 Millionen Flaschen passt, liegt bleischwer in den Tanks, das sind 14,3 Prozent der Rotweinernte des Jahrgangs 2025.