Salmonellen: 29 Erkrankte in Österreich, AGES warnt vor rohen Cocktailtomaten aus Sizilien

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnt im Auftrag des Gesundheitsministeriums davor, Cocktailtomaten aus Sizilien roh zu essen. Hintergrund ist ein Ausbruch mit dem Erreger Salmonella Strathcona. In Österreich sind heuer 29 Fälle bekannt, 21 davon sind mikrobiologisch bestätigt, acht gelten als wahrscheinlich. Bis auf einen Fall im Winter erkrankten alle Betroffenen ab Ende Juli.

Sieben Erkrankte, also knapp ein Viertel, mussten im Spital behandelt werden. Die meisten Fälle meldeten Oberösterreich mit sieben sowie Wien und Salzburg mit je sechs. Dazu kommen je drei in Tirol, Niederösterreich und der Steiermark sowie einer in Kärnten. Die jüngste betroffene Person war zehn Monate alt, die älteste 79 Jahre.