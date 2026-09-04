Die Top 10 Matcha-Adressen in Wien

Dieser ursprünglich auf Grüntees aus China und Taiwan spezialisierte Shop machte schon vor fast 30 Jahren auf und ist auch eine der wenigen Gelegenheiten, die chinesische Teezeremonie zu lernen und (gegen Vorreservierung) mitzuerleben. Im Zuge der Beschäftigung mit der Zeremonie befasste sich Frau Ngo auch mit Matcha und dem japanischen Chado, ihr Angebot umfasst sowohl Top-Matchas als auch Equipment.