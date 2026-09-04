Die Top 10 Matcha-Adressen in Wien

Matcha ist längst mehr als grüner Tee: Das Angebot reicht von Fachgeschäften mit japanischer Teekultur über Matcha-Bars bis zu Cafés mit Pancakes, Brownies und Drinks.
Die Kenntnis bezüglich Matcha ist in Österreich in Relation zum Konsum des grünen Teepulvers eher gering, das Motto lautet „Hauptsache grün". Hier ist das entweder anders, beziehungsweise werden mit dem grünen Pulver hier wirklich lustige Dinge gemacht:
1. Cha no Ma
Österreichs erste Fachhandlung für japanische Grüntees machte vor 20 Jahren auf, ebenfalls hier wurden auch die ersten „pop-kulturellen“ Verwendungen des grünen Pulvers angeboten, also Smoothies und Latte-Drinks. Das Sortiment reicht von „Koch-Matcha“ bis zur Single Origin-Qualität, Equipment für die Zubereitung von Matcha, Sencha & Co ist ebenfalls zu bekommen.
2. Artee
Dieser ursprünglich auf Grüntees aus China und Taiwan spezialisierte Shop machte schon vor fast 30 Jahren auf und ist auch eine der wenigen Gelegenheiten, die chinesische Teezeremonie zu lernen und (gegen Vorreservierung) mitzuerleben. Im Zuge der Beschäftigung mit der Zeremonie befasste sich Frau Ngo auch mit Matcha und dem japanischen Chado, ihr Angebot umfasst sowohl Top-Matchas als auch Equipment.
3. Puro
Unter den unzähligen Cafés, in denen Matcha mit Milch oder milchähnlichen Getränken zu hellgrünem Brei gerührt werden, sticht das junge Puro definitiv heraus. Denn Rachelle Choi kommt von der Konditoren-Seite, arbeitet für ihre Matcha-Coconut-Pancakes oder ihren Matcha-Brownie mit Grüntee höchster Güte. Und bietet außerdem noch köstliche Brunch-Gerichte an, die mit Matcha oder Ube gar nichts zu tun haben …
4. Shodai Matcha
Eine französische Kette, die mittlerweile in Wien genauso viele Standorte (fünf) hat wie in Paris. Sagen wir so: Farbempfindlich darf man hier nicht sein, die knallgrünen Matcha-Drinks, Matcha-Desserts und das grasgrüne Matcha-Softeis werden vom rosig-bunten Lokaldesign trefflich kontrastiert.
5. Misa Rare Tea & Matcha
Ursprünglich ein kleines Studio, in dem Tee-Seminare und Verkostungen angeboten werden. Seit einiger Zeit wird hochwertiger Matcha in einer ehemaligen Boutique aber auch zu Signature-Drinks verrührt und über die Gasse verkauft.
6. Sasaki Feel Japan
Eine der wenigen Adressen in Wien, wo sich japanische Lebensmittel und Alltagsgegenstände erwerben lassen, von Yakiniku-Sauce über Sake bis zu „Hello Kitty“-Süßigkeiten. Matcha gibt’s natürlich auch.
7. Chasen Brew
Das Paradebeispiel eines Lokals, das die Herzen der urbanen Millennials höher, beziehungsweise schneller schlagen lässt: Minimalistisches Design, bunte Donuts und dazu Specialty-Coffee und zehn verschiedene Drinks, bei denen Matcha unter anderem mit Milch, Tonic, Pistazie, Mango oder Kokosnuss kombiniert wird.
8. The New Green
Das Viertel rund um den St. Ulrichsplatz in Neubau kann man definitiv als Wiens Matcha-Quartier bezeichnen. Dementsprechend machte hier vor Kurzem auch The New Green auf, ein kleiner Shop samt Bar, in dem Matcha als Lifestyle und Energie-Boost definiert werden will.
9. The Coffee
Der Name klingt jetzt eher nicht nach Matcha, tatsächlich kommt die mittlerweile in über 30 Ländern aktive, stark expansive Lokalkette aber aus Japan. Bestellt werden Kaffee und Matcha via Tablet, serviert in Pappbechern, dazu Grilled-Kimchi-Cheesesandwich und WLAN. Generation Z liebt es.
10. Urban Matcha
Auch diese junge Matcha-Bar sieht den Grüntee primär als Lifestyle-Vehikel. Neben Matcha-Latte in diversen Geschmacksrichtungen und Matcha-Affogato werden hier auch Kooperationen mit Modelabels und Schmuckdesignern angeboten.