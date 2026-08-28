„Motto“-Chef Bernd Schlacher: „Die Museumsdirektoren wollten die hehre Kunst, nicht uns“

Sie waren vor 25 Jahren mit der „Halle“ der Erste, der im soeben eröffneten MQ ein Lokal eröffnete. Man wusste damals noch nicht, wie das funktionieren würde und wer da kommen wird. Hatten sich Ihre damaligen Erwartungen erfüllt?

Wir hatten keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Das Museumsquartier war eigentlich für Museumsbesucher konzipiert worden, nicht für Lokal-Besucher. Das änderte sich mit den Enzis dann aber schlagartig, auf einmal war das MQ so voll, dass man nicht mehr durchkam, Alte, Junge, Eltern, Kinder, es waren alle da und hatten eine gute Zeit. Das war ein Meilenstein für Wien, das war etwas, was man auch international herzeigen konnte.

Sie haben 2001 mit Frühstück, mit Hallenburger und Club Sandwich eine für Wien neue, „urbane“ Gastronomie definiert, heute würde man sagen: „typische Museumscafé-Küche“.

Die Küchen der Cafés und Lokale im Museumsquartier waren ursprünglich überhaupt nicht auf echte Gastronomie ausgelegt, das waren kleine Teeküchen mit Vitrinen, kaum Lagerräume, wie es damals in Museen halt üblich war. Aber ich habe mich international ein bisschen umgesehen und wusste daher: Es gibt noch mehr als nur Würstel und Schinkenbrot. Der Auftrag lautete „Für junge Menschen“, und ja, ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen, haben eine moderne Museumscafé-Küche definiert.