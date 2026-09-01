Sehr gute Weinqualität trotz Ertragseinbußen in Wien

Es werde ein außerordentlich guter Jahrgang erwartet, wurde bei dem Medientermin betont – der ungewöhnlich früh im Jahr stattfand. Denn bisher wurde frühestens Ende September am Schwarzenbergplatz im Beisein von Fotografen und Kamerateams geerntet. Doch heuer wurden die Trauben in Wien deutlich früher reif.

Thomas Podsednik vom Weingut Mayer am Pfarrplatz – das den kleinen Garten betreut – sprach von einem sehr herausfordernden Jahr. Die Hitze und die Trockenheit ließen auch die Mengen schrumpfen. „Wir haben 30 bis 40 Prozent weniger Wein im Keller.“

Doch dieser sei von sehr guter Qualität, betonte der Präsident der Wiener Landwirtschaftskammer, Norbert Walter, der auch selbst Winzer ist. „Wir sind froh, dass das, was wir in den Keller bringen, klein, aber fein sein wird.“ Das hätten erste Verkostungen gezeigt. Walter betonte, dass man sich schon länger mit den Folgen des Klimawandels beschäftige und etwa Tröpfchenbewässerung einsetze.