Matcha: Grünes Gold oder grüner Hype?

Wie bei allen landwirtschaftlichen Produkten höchster Güte gibt es natürlich auch bei Matcha recht klar umrissene Qualitätskriterien. Die höchste Qualität ist jene, die von den Teeblättchen der ersten Pflückung stammt, bei denen das Grün ganz besonders leuchtet, die Aromen besonders fein und die Bitterstoffe noch sehr zurückhaltend sind.

Nur mit dieser Top-Qualität lässt sich der sogenannte „koi-cha“ zubereiten, also der zeremonielle Matcha, der mit nur recht wenig Wasser zu einem schaumigen Brei von ungeheurer Intensität sowohl in Aroma als auch Grün gerührt wird (und zwar in einer Tasse, aus der alle Teilnehmer der Zeremonie trinken). Tees aus der zweiten oder dritten Pflückung wären in dieser zeremoniellen Zubereitung ungenießbar bitter.

Das Problem: Es gibt keine offiziellen, geschützten, kontrollierten und garantierten Kriterien für Matcha, wie sich das in Europa seit 1756 (Marquês de Pombal und sein Portwein-Kataster) durchsetzte. Mit dem Effekt, dass man seinen Matcha bezeichnen kann, wie man will, also auch „Contest Grade“, „Ceremonial Grade“ oder wie auch immer.