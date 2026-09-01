Kaffeereport: Österreicher sind Genusstrinker

Kaffee ist aus dem Leben der Österreicher nicht wegzudenken. Das geht aus dem am Dienstag erschienenen Kaffeereport 2026 hervor. Laut einer repräsentativen Studie von Marketagent im Auftrag von Kanzi Kaffee konsumieren sieben von zehn Befragten den Wachmacher täglich.

Genuss ist dabei das wichtigste Motiv. So trinken 62 Prozent der Befragten Kaffee, weil er ihnen schmeckt. Gewohnheit und der Wunsch nach Wachheit sind nur für 41 Prozent der Befragten das Hauptkonsummotiv.