Haya Molcho: „Wir haben Hummus in Europa groß gemacht“

Den Start von NENI hat sie als chaotisch in Erinnerung. „Diese Rollenverteilung hat sich so entwickelt, das war nicht von Anfang an so“, erinnert sie sich. „Erst nach ein paar Jahren haben wir gemerkt, welche Stärke jeder Einzelne von uns hat. Zuerst haben wir alle immer alles gemacht: Katastrophe.“

Wirklich etablieren musste sich das Lokal am Naschmarkt zwar nicht – Samy Molchos Berühmtheit half dem Restaurant zweifelsfrei – doch das Erproben eines Gastronomiebetriebs samt neuartigem „Sharing“-Konzept unter derart hohen Erwartungen war für die Quereinsteigerin nicht leicht. Ganz Wien pilgerte zum Naschmarkt, um Hayas Hummus, Shakshuka und Falafel zu kosten. An manchen Tagen hatte sie 800 Gäste zu versorgen. Wenn es nicht gut lief oder die Wartezeiten zu lang waren, gab es Gratis-Cheesecake für die Gäste. „Es war sehr ‚balagan‘ (dt. Durcheinander), aber da war so viel Leidenschaft und auch Raum, um Fehler zu machen. Wir haben viel gelernt während dieser ersten Jahre. Und wir haben uns sehr oft mit Cheesecake entschuldigt. Damit sind wir bekannt geworden: Hummus und Cheesecake. Da sieht man, womit man bekannt werden kann.“

Dazu kam, dass sich Haya als eine der wenigen weiblichen Lokalbesitzerinnen am Naschmarkt erst mal behaupten musste. Wieder kam ihr ihre Beharrlichkeit und ihr klarer Ton zugute. „Jetzt sind wir Freunde“, sagt sie über ihre Standkollegen. Vor lautstarken Konfrontationen scheint man in der Familie Molcho generell wenig Angst zu haben. „Es gibt Diskussionen, es wird gestritten – aber nie unter der Gürtellinie und wir gehen nie auseinander, bis wir eine Lösung haben. Das kann auch bis spätabends dauern“, sagt Haya Molcho offen. „Es muss auch gestritten werden: Wenn wir nicht streiten würden, wäre uns ja alles egal. Wir sind immer noch Orientale.

Also ja, es gibt viele Diskussionen und Dinge, bei denen wir uns nicht sofort einig sind.“ Als die letzte Instanz bezeichnet sie sich aber trotzdem nicht. „Wir handhaben Entscheidungen demokratisch. Ich bin zwar die Kreative, die vorausdenkt und ich habe ein gutes Bauchgefühl für unsere Produktrange und solche Dinge. Aber wir sind eine Demokratie. Das letzte Wort hat also keiner von uns, wir entscheiden gemeinsam.“