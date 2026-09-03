Dynamic Pricing: Der Preis, den die KI für Sie berechnet

Der Flug nach Amsterdam ist überraschend billig. Also gleich zuschlagen und buchen? Oder doch lieber abwarten? Am nächsten Morgen folgt die böse Überraschung: Plötzlich kostet das Flugticket 180 Euro statt 100. Wie kann das sein? Hat das mit den steigenden Treibstoff preisen – in dem Fall Kerosin – zu tun? Oder ist das ein Trick der Airline?

Dynamic Pricing nennt man es, wenn Unternehmen die Preise ihrer Produkte und Dienstleistungen laufend adaptieren – angeblich zum Wohl der Kunden. Doch hinter den dynamischen Preisen steckt vielmehr der Wunsch, aufgrund der vorhandenen Datenmengen genau jenen Preis zu ermitteln, der Margen und Umsatz erhöht. Das ist heutzutage möglich, weil dank Künstlicher Intelligenz die entsprechenden Systeme ständig verfeinert werden und die Preise in kürzest möglicher Zeit geändert werden können. Millionen Datenpunkten werden dabei in Echtzeit verarbeitet und können in einen möglichst ertragstarken Preis umgerechnet werden.

Akut wird das Thema gerade bei Flugreisen: Die Entwicklungen im Nahen Osten, also vor allem die wiederholte Sperre der Straße von Hormus, sorgen für steigende Treibstofkosten und sinkendes Angebot. Airlines haben bereits begonnen, ihre Jets an einigen Flughäfen und für bestimmte Strecken vollzutanken – sonst ist das nicht üblich, denn volle Tanks erhöhen das Gewicht und damit den Verbrauch. Doch weil derzeit nicht sicher ist, zu welchen Preisen und ob überhaupt Treibstoff verfügbar ist, gehen die Fluggesellschaften lieber auf Nummer sicher und lassen ihre Jets lieber vollgepackt fliegen. Dass damit die Flugtickets teurer werden, ist logisch – der Preis für Jet Fuels (Flugtreibstoff, meistens Kerosin) hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt. Was hat das mit Dynamic Pricing zu tun?