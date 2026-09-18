Die 10 besten Biergärten in Österreich

Kastanienbäume, Kiesboden, Holzbänke und ein frisch gezapftes Bier: Wir zeigen zehn der schönsten und stimmungsvollsten Biergärten Österreichs – von Salzburg über Linz bis Wien.
Es braucht nicht viel für einen perfekten Biergarten: schattenspendende Bäume, ein akkurat geschütteter Kiesboden, Holztische und -Bankerln, gut gezapftes Bier. Und, wenn möglich, auch noch die passende Verpflegung dazu. Das sind unsere liebsten:
1. Augustiner Bräu Bräustübl
Sehr viel besser geht nicht: Ein Kloster und eine Brauerei aus dem 17. Jahrhundert, ein ebenso riesiger wie perfekter Biergarten mit 1.400 Sitzplätzen, ein köstliches Märzen, das beim Brauen noch über ein so genanntes „Kühlschiff“ (Kühlmethode aus dem 19. Jahrhundert) läuft und in Holzfässern lagert. Und der „Schmankerlgang“, in dem man sich die zünftige Verpflegung holt. Pures Biergarten-Glück.
Lindhofstraße 7
5020 Salzburg
augustinerbier.at
2. Stieglkeller
Einer der sehr wenigen Biergärten mit Ausblick, noch dazu auf das barocke Zentrum Salzburgs: Seit genau hundert Jahren existiert der eindrucksvolle, vom Münchner Architekt Franz Zell gestaltete Stieglkeller samt Biergarten am Hang des Salzburger Festungsbergs. Immerhin: 400 Sitzplätze auf zwei Terrassen.
Festungsgasse 10
5020 Salzburg
restaurant-stieglkeller.at
3. Klosterhof
Ein absolut malerischer Biergarten mitten im Zentrum von Linz. Seit 1930 wird hier gezapft, auch hier sorgte Franz Zell für die Gestaltung des alten Klostergebäudes aus dem 16. Jahrhundert. Mit gepflasterten Gängen durch den Kies, gurgelndem Brunnen, dichtem Laubdach, Arkaden und einer eigenen Braterei im Biergarten.
Landstraße 30
4020 Linz
klosterhof.at
4. Braugasthof Sigl
Klein, aber oho. Gleich gegenüber der Trumer Brauerei befindet sich der urige Braugasthof mit einem kleinen Biergarten, der selbst höchsten Ansprüchen genügt. Neben Flachgauer Hausmannskost gibt’s auch eine Jausenkarte mit Biergarten-typischen Kleinigkeiten.
Dorfplatz 1
5162 Obertrum am See
braugasthof-sigl.at
5. Schweizerhaus
Das von fast allen Wienerinnen und Wienern heiß geliebte Schweizerhaus ist zwar kein Biergarten im typisch Münchner Stil, sondern eher eine Kategorie für sich: riesig, weitläufig und in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Dass es hier Budweiser Bier und gebratene Stelzen gibt, ist bekannt, aber die böhmische Speisekarte verdient ebenfalls Beachtung.
Prater 116
1020 Wien
schweizerhaus.at
6. Sternbräu
Das historische Bräulokal gibt es schon seit dem Mittelalter, seit den 1950ern wurde es oft umgebaut, war schon Bierpub und Trattoria. 2014 wurde nach umfassender Renovierung neu eröffnet und erweist sich nun als Parade-Biergarten mit Arkadengang, alten Kastanien und Spezialitäten wie gekochtem Krenfleisch vom Ochsen.
Griesgasse 23
5020 Salzburg
sternbrau.at
7. Die Weisse
Auf der anderen Seite der Salzach in Schallmoos wurde die damals knapp hundertjährige Kleinbrauerei 1987 von Hans Georg Gmachl übernommen, 25 Jahre lang umgebaut und modernisiert und 2002 wieder in Betrieb genommen. Seit dem Vorjahr wird das dazugehörige Lokal von Familie Gassner geführt.
Rupertgasse 10
5020 Salzburg
dieweisse-wirtshaus.at
8. Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz
Ein Biergarten der ganz besonderen Art, nach dem Schweizerhaus der beste seiner Art in Wien: groß, urig, nicht ganz so bürgerlich und geschniegelt wie die Salzburger Biergärten, aber dafür mit großen Portionen, Bier aus Wien und einer Bühne für Kabarett und Konzerte.
verlängerte Guntherstraße
1150 Wien
schutzhaus-zukunft.at
9. Schutzhaus am Ameisbach
Ein Geheimtipp unter den Wiener Biergärten. Auch hier zu einem Kleingartenverein gehörend, mit riesigen Bäumen, Blick auf die Wienerwaldhügel westlich von Wien und Kinderspielplatz. Münchnerisch ist hier zwar gar nichts, aber jeden zweiten Freitag gibt’s Spanferkel.
Braillegasse 3
1140 Wien
schutzhaus-ameisbach.at
10. Zattl
Wiens kleinster Biergarten und dahingehend besonders, weil er sich in der Innenstadt im Hof des Schottenstifts befindet. Kies, Brunnen, uralte Kastanien, alles da. Die Küche ist Wienerisch bis international, aber immerhin gibt’s Weißwürstel.
Schottengasse 2
1010 Wien
www.zattl.at