Die 10 besten Biergärten in Österreich

Sehr viel besser geht nicht: Ein Kloster und eine Brauerei aus dem 17. Jahrhundert, ein ebenso riesiger wie perfekter Biergarten mit 1.400 Sitzplätzen, ein köstliches Märzen, das beim Brauen noch über ein so genanntes „Kühlschiff“ (Kühlmethode aus dem 19. Jahrhundert) läuft und in Holzfässern lagert. Und der „Schmankerlgang“, in dem man sich die zünftige Verpflegung holt. Pures Biergarten-Glück.

Lindhofstraße 7

5020 Salzburg

augustinerbier.at