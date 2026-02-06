Sepp Bitzinger: „Unter den Würstelstandlern herrscht keine Panik“

Wie geht es dem Wiener Würstelstand gerade?

Dem Würstelstand geht’s generell nicht schlecht. Okay, der ganzen Gastronomie geht’s gerade nicht so besonders, aber unter den Würstelstandlern herrscht jedenfalls keine Panik. Es gab zweifellos ein Problem, nämlich dass viele Standeln in Richtung Pizzaschnitte, Kebab und Asia-Nudeln abdrifteten, aber dieser Trend ist jetzt vorbei. Na ja, und die Sache mit dem Weltkulturerbe hat natürlich auch für enormen Auftrieb gesorgt.

Die Streetfood-Szene entwickelt sich rasend schnell, die Trends kommen aus Asien und gehen via Social Media blitzschnell viral. Muss sich der Würstelstand da anpassen?

Man kann natürlich versuchen, koreanische Streetfood-Trends ins Würstelstand-Konzept zu integrieren, da hat jeder und jede von uns seinen eigenen Zugang. Aber ein Würstelstand ist kein ­Concept-Store, sondern eben ein Würstelstand. Im Weltkulturerbe-Manifest steht allerdings, dass sich der Würstelstand permanent neu erfinden muss, und das stimmt sicher – der aktuelle Status quo ist nicht in Stein gemeißelt. Trends wird’s immer geben und jeder Standler wird sie für sich interpretieren.

Apropos individuelle Interpretation: Ist eines der Probleme der Stände nicht auch, dass alle die gleichen Würste der gleichen Großhersteller anbieten?

Ein vielfältiges Angebot ist quasi die DNA eines Würstelstands, und auch das ändert sich permanent. Okay, aktuell ist die Käsekrainer der Blockbuster, aber die Wurst gibt’s so auch erst seit maximal 50 Jahren, wer weiß, was in zehn Jahren kommt. Viele der Kollegen beziehen Würste von kleinen Fleischereien, andere von großen, so wie wir. Wir haben mit Wiesbauer gemeinsam unsere Waldviertler und die Seppreziner entwickelt, also auch durchaus individuell.