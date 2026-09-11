Negroni, Amaro, Cynar: 12 Adressen für Bitter-Fans

Vor vier Jahren startete der Schwede Billy Fransson mit dem, was damals alle trinken wollten: Gin. Mit der Zeit kam auch ein Limoncello und schließlich ein so genannter Sichuan Bitter, angesetzt mit 26 verschiedenen „Botanicals“, darunter auch der namensgebende Sichuan Pfeffer.

Posthorng. 6/10

1030 Wien

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