Negroni, Amaro, Cynar: 12 Adressen für Bitter-Fans

Die bittere Welle rollt durch Österreich. Wir verraten die besten Adressen für gepflegten Aperitivo – von Wien bis Mariazell und Mauterndorf.
Österreich erlebt gerade seine bittere Welle. Nein, nicht Kaffee, Pils oder Grapefruit sind gemeint, sondern Negroni, Amaro Sour, Cynar Sprizz & Co. Das sind die besten Adressen für gepflegten Aperitivo, hier werden auch in Österreich bittere Zutaten gebraut:
1. Trausners
Walter Trausner war einer der Mitbegründer des heimischen Edelbrand-Booms in den 1990ern. Mit der Zeit kamen auch fantastische Marmeladen dazu und schließlich exzellente Bitter-Liköre. Dem „Apero“ verleihen Enzianwurzel und Pomeranze seine bittere Kraft. Als „Enzo“ auch alkoholfrei.
Markt 84
5570 Mauterndorf
trausners.at
2. Charles Ingvar
Vor vier Jahren startete der Schwede Billy Fransson mit dem, was damals alle trinken wollten: Gin. Mit der Zeit kam auch ein Limoncello und schließlich ein so genannter Sichuan Bitter, angesetzt mit 26 verschiedenen „Botanicals“, darunter auch der namensgebende Sichuan Pfeffer.
Posthorng. 6/10
1030 Wien
charlesingvar.com
3. Madai
Entspanntes „Aperitivo-Beisl“ in Traumlage gleich beim Karmelitermarkt. Man kann hier gut italienisch essen, vor allem aber ist hier die wahrscheinlich größte Sammlung von Amaros vorhanden.
Große Sperlgasse 6
1020 Wien
madai.at
4. Bitterbar
Vor Kurzem eröffnete, traumhaft schöne Aperitivo-Bar am Margaretenplatz. Basis der bitteren Getränke ist eine Sonderedition des Wiener Burschik-Wermuts und reichlich Kreativität, auch das Bar-Food macht Spaß.
Margaretenplatz 5
1050 Wien
bitter.bar
5. Pastamara
Eine Mischung aus Hotelbar, Restaurant und Lounge. Eine der besten italienischen Küchen des Landes, vor allem aber wird der Negroni hier zelebriert wie sonst nur selten – mit eigenem Negroni-Wagen und endlos vielen Zutaten zur Wahl.
Schubertring 5-7
1010 Wien
pastamara.com
6. Arzberger
Das traditionsreiche Lederhosen-Geschäft am Hauptplatz von Mariazell braut seit 1883 auch einen Kräuterlikör aus 33 Zutaten. Unsere Empfehlung ist der zuckerfreie „Naturbitter“.
Hauptplatz 6
8630 Mariazell
arzberger.co.at
7. Zur Gnadenmutter
Und gleich gegenüber die nächste Bitterquelle: In der Apotheke Zur Gnadenmutter versteht man sich seit 1718 auf den Umgang mit Wurzeln und Kräutern. Unsere Favoriten sind Mariazeller Edelbitter und der Jubiläumslikör.
Hauptplatz 4
8630 Mariazell
zurgnadenmutter.com
8. Crudo del Monte Ofelio
In der jüngsten Niederlassung der erfolgreichen Gastronomen Luca und Dario Formisano bekommt man nicht nur Italo-Barfood, das in einer eigenen Liga spielt, sondern auch Aperitivo-Cocktails mit Zutaten kleiner, unabhängiger Produzenten.
Gumpendorfer Straße 10/12
1060 Wien
instagram.com/crudo.vienna
9. Bruder
Wiens Avantgarde-Bar. Hier ist so ziemlich alles ungewöhnlich, auch die Rezepturen. Und nicht nur der Wermut wird selbst hergestellt, sondern fast alle Zutaten.
Windmühlgasse 20
1060 Wien
bruder.xyz
10. Burschik
Wiener Wermut-Tradition seit 1891. 2012 adaptierte Burschik-Besitzer Leonhard Specht die Rezeptur und modernisierte den Markenauftritt. Hergestellt wird der bittere Wein nach wie vor in den Kellergewölben des Unternehmens.
Zinckgasse 8
1150 Wien
burschik.com
11. Jojo Aperitivo
Eine interessante Aperitivo-Kooperation zwischen Johanna Markowitsch (Weingut Markowitsch, Göttlesbrunn) und Hans Reisetbauer Junior, Juniorchef der bekannten Schnapsbrennerei.
Pfarrgasse 6
2464 Göttlesbrunn
jojo-aperitivo.at
12. Wiener Dirndl
Das etwas andere Bitter: Seit 2019 erzeugt Philipp Schmidt aus Kornelkirschen („Dirndln“) aus Wien und Umgebung einen fruchtig-herben Likör, der sich nicht nur für die Haus-Kreation „Negroni, Oida“ (mit Burschik-Wermut und Wiener Gin) eignet.
Burghardtgasse 6
1200 Wien
wienerdirndl.at