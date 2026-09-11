Bitter, bitte: Warum Amaro und Negroni so beliebt sind

Die bitteren Zutaten haben bis heute ein bisschen was Mystisches, da schwingt der Zauber des Mittelalters, das Alchimistische durchaus noch mit: Enzianwurzel, Chinarinde, Ginseng, Schalen der Bitterorange, Kaskarillrinde, Blutwurz, Engelswurz und natürlich der Wermut – je mehr davon, je besser balanciert und mit Gewürzen abgepuffert, desto besser.

Und genau so tauchten diese bitteren Liköre, die in den letzten 30 Jahren in der Hausbar ja ein bisschen nach hinten gerutscht waren, auch wieder auf: über ihre interessanten Zutaten. Denn mit dem Gin-Boom der vergangenen 15 Jahre wurden „Botanicals“ plötzlich wieder zum Thema; auch das von den Balearen und Italien nach Österreich vordringende Wermut-Revival fügte sich in diese Welle. Das floss dann irgendwie zusammen und auf einmal war der Negroni das, was alle trinken wollen mussten – ein vor 126 Jahren erstmals gemixter Pre-Dinner-Cocktail aus Gin, Wermut und Campari, also alles da.

Im Windschatten dieses Negroni-Trends wurde die Aperitivo-Bar – eine bis dahin in Österreich unbekannte Gastronomie-Gattung – auf einmal zur urbanen Selbstverständlichkeit, aktuell vergeht keine Woche, in der nicht eine neue aufmacht und wir zusehen können, wie wir alle ein bisschen italienischer werden. Gut so, auch wenn es etwas bitter schmecken mag …