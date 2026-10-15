Zum Welternährungstag am 16. Oktober fällt die Bilanz gemischt aus. Laut dem Welternährungsbericht der Vereinten Nationen, der im Juli vorgestellt wurde, hatten im Jahr 2025 rund 645 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Das entspricht 7,8 Prozent der Weltbevölkerung und ist der dritte Rückgang in Folge: gegenüber 2024 sind es knapp 14 Millionen Menschen weniger, gegenüber dem Höchststand im Jahr 2022 rund 43 Millionen.

Deutlich größer ist die Zahl jener, die sich nicht verlässlich ernähren können. Rund 2,1 Milliarden Menschen waren 2025 von mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Fast ein Drittel der Weltbevölkerung kann sich laut Bericht keine gesunde Ernährung leisten.