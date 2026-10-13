TGI: Goldene Versprechen, offene Rechnungen

Frau Tauber dagegen hat den Auszahlungsbutton bis heute nicht gedrückt. Denn im TGI-Kundenbereich ist nicht ersichtlich, welche Summe sie damit überhaupt erhalten würde. Dort heißt es lediglich, die Verträge würden zum „tagesaktuellen Goldpreis“ abgerechnet. Gemeint ist damit offenbar ein interner Ankaufspreis vom 31. Juli in Höhe von 109,55 Euro pro Gramm, wie ein News vorliegender E-Mail-Verkehr nahelegt. Führende österreichische Goldhändler zahlten an diesem Tag zwei bis drei Euro mehr.

Frau Tauber schaltet deshalb einen Anwalt ein. Daraufhin unterbreitet ihr der Goldhändler ein Angebot: Ausbezahlt werde der Wert des von ihr gekauften Goldes zum genannten Kurs, abzüglich der bereits erhaltenen „Rabatte“. Frau Tauber lehnt ab. Sie verlangt ihren gesamten einbezahlten Betrag zurück, ohne Abzug der Rabatte und zuzüglich ihrer Anwaltskosten. Bislang ohne Erfolg.

Die Mittsechzigerin ist verzweifelt. „Für mich ist das sehr viel Geld“, sagt sie am Telefon. „Wenn das wegfällt und ich es nicht zur Rente habe, weiß ich nicht, was ich machen soll.“ Die Sache hat für sie auch persönliche Konsequenzen. Erst im Nachhinein erfährt sie, dass jene Frau, die sie von der TGI überzeugt hatte, über einen Empfehlungslink an ihrem Kauf mitverdiente – ohne dies offenzulegen. „Damit ist diese Freundschaft für mich Geschichte“, schreibt Frau Tauber nach dem Gespräch in einer E-Mail.