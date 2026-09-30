TGI: Leak legt Daten zehntausender Kunden offen

Ob der TGI bzw. dem Nachfolgeunternehmen Trust Gold International das Datenleck bereits bekannt war, ist unklar. Weder die TGI noch Robert Weik, der das Unternehmen in der Vergangenheit anwaltlich vertrat und auch auf der Website des neuen Unternehmens in Mauritius als Anwalt aufscheint ist, antworteten auf entsprechende News-Anfragen dazu.

News hat mit einzelnen TGI-Kundinnen und -Kunden gesprochen, die angaben, nichts von einem Datenleck zu wissen. Auch online fanden sich bis Redaktionsschluss keine Hinweise auf entsprechende Veröffentlichungen durch das Unternehmen.

Bei derartigen Datenpannen sei üblicherweise Feuer am Dach, erklärt Anwalt Philipp L. Leitner von der Linzer Kanzlei Saxinger. „Wenn dem verantwortlichen Unternehmen eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, hat es diese unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden, es sei denn, es besteht voraussichtlich kein Risiko für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen.“ Besteht durch die Datenpanne voraussichtlich ein hohes Risiko, müsse das Unternehmen grundsätzlich auch die Betroffenen unverzüglich informieren, sagt Leitner. So regelt es die DSGVO, die im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gilt – also auch im Nicht-EU-Land Liechtenstein, wo die TGI ihren Sitz hat.

Verstößt ein Unternehmen schuldhaft gegen diese Melde- bzw. Informationspflichten, drohen in Liechtenstein Geldbußen von bis zu 11 Millionen Schweizer Franken oder zwei Prozent des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens im vorangegangenen Geschäftsjahr – je nachdem, welcher Betrag höher ist. Zusätzlich könnten geschädigte Betroffene Schadenersatz verlangen, sagt Leitner.

Die hohen Strafen haben gute Gründe. Denn die Kombination aus Telefonnummern, Kontonummern und Reisepasskopien sei für Betrüger allgemein sehr attraktiv, sagt Leitner. Solche Daten können für Identitätsdiebstahl und Betrugsversuche missbraucht werden. Täter könnten versuchen, unter fremdem Namen Konten zu eröffnen oder Kredite zu erschleichen.