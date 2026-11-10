Benko: Große Pleite, kleine Prozesse

Doch wo stehen die Ermittlungen? Was wird dieser Tage in Innsbruck verhandelt? Und warum wächst bei langjährigen Beobachtern der Eindruck, die zuständige Behörde zerlege die Causa Benko in das, was Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, „Micky-Maus-Anklagen“ nennt?

Um das zu verstehen, muss man zurück in den Jänner 2026. Im Verfahrenskomplex Signa tritt damals erstmals eine Behörde in Erscheinung, deren Name außerhalb von Fachkreisen wenig bekannt ist: das Bundesamt für Betrugsbekämpfung (ABB), eine Finanzstrafbehörde. Monatelang hat dort ein kleines Team von Steuerexperten versucht, den Benko-Code zu knacken. Welcher Logik folgte dieses Firmengeflecht? Wie lenkte Benko die Geschäfte als faktischer Machthaber? Die Beamten vernahmen monatelang ehemalige Mitarbeiter und Berater, trugen Aussagen und Unterlagen zusammen. Auf 107 Seiten hielten sie ihre Erkenntnisse fest. Und nahmen wie keine Ermittlungseinheit zuvor auch das Stiftungsnetz Benkos ins Visier.

Wie genau sie hinsahen, zeigt eine Passage über ein Fest am Gardasee. Villa Ansaldi, 2017. Benko wird 40. Die Feier ist mittlerweile legendär. Die Experten der Finanz interessiert, wer sie verrechnet hat und ob eine private Geburtstagsfeier als Firmenveranstaltung abgerechnet wurde. In der Einladung heißt das Fest „Sommerfest“. Verrechnet wurde es von der Signa Communication. Für die Behörde handelt es sich jedoch um Benkos mutmaßliches Geburtstagsfest am italienischen Firmensitz. Ihre Bewertung: „Diese Aufwendung stellt eine verdeckte Ausschüttung dar.“

Sie lesen die Einladung. Darin wird „anstelle von Geschenken für den Gastgeber“ um Spenden gebeten. Ein Gastgeber, der Geschenke bekommen soll: Für die Behörde ist damit Benko als Privatperson gemeint. Dann nehmen sie die Gästeliste zur Hand. Die Geschäftsführer der Signa Holding stehen darauf. Einer fehlt: René Benko selbst. Auch das wertet die Behörde als Indiz dafür, dass hier sein Geburtstag gefeiert wurde.

Eine kleine, aber beachtenswerte Episode aus dem Benko-Mikrokosmos. Die aber zeigt, wie die Grenzen zwischen privatem Vergnügen und geschäftlichem Aufwand verschwammen – offenbar ohne dass jemand aus dem Kreis der Beteiligten daran Anstoß nahm.