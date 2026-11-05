„Gutmütiger“ Haselsteiner getäuscht: Benko erhält Zusatzstrafe von zwei Jahren

Die Causa sei dabei „nicht so komplex, wie sie den Anschein erweckt“, führte Hofer in seiner Urteilsbegründung weiter aus. Haselsteiner habe schlicht die „5 Millionen zugeschossen“ mit der Intention, dass „andere nachziehen“, um die SportScheck zu retten. „Viele zogen die Reißleine, nur Haselsteiner nicht“, erklärte Hofer. Die Zahlung habe somit mit der Begleichung eines Aktienerwerbes durch die Haselsteiner-Stiftung an der Signa Development im Jahr 2022 im Zuge einer Kapitalerhöhung nichts zu tun, sondern „diente ausschließlich der Rettung der SportScheck.“ Der Kaufpreis der Aktien sei nämlich „mit der Abtretung des Dividendenanspruchs bereits vollständig beglichen gewesen“.

Im Kern sei es bei dem „Zuschuss“ schlicht so gewesen, dass Haselsteiner meinte „René, ich gebe dir fünf Millionen Euro, aber du gibst mir das Geld zurück“, zitierte der Richter den Baulöwen. „Es wäre auch kompletter Holler, eine Garantieerklärung auf eine Aktien-Kaufpreisforderung zu beziehen“, strich der Richter heraus: „Haselsteiner hat komplett andere Probleme bedient.“

Hinsichtlich des Freispruchs in der Causa Jagdgewehr begründete Hofer den Freispruch im Zweifel, dass es nicht die Aufgabe von Benko sein könne, zu schauen, ob „alle Aktiva verwertet wurden“. „Sie müssen den Insolvenzverwalter nicht darauf hinweisen, die Verwertung ist dessen Aufgabe“, sagte Hofer und sah keinen Vorsatz, die Waffe verstecken zu wollen.