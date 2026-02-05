„Benko – Size does matter“: Thomas Stipsits spielt René Benko

Es hat das Zeug, zum TV-Highlight des Herbstes zu werden – zumindest sprechen die Zutaten dafür. Publikumsliebling Thomas Stipsits dreht derzeit in der Titelrolle „Benko – Size does matter“, in dem Aufstieg und Fall des heimischen Immobilienmoguls als Koproduktion des ORF mit zahlreichen deutschen und Schweizer Sendern nachgezeichnet wird.

Während Stipsits den Part von René Benko übernimmt, ist „Landkrimi“-Darstellerin Patricia Aulitzky als Gattin Nathalie zu erleben. In weiteren Rollen stehen unter anderem Heino Ferch, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott vor der Kamera.

Regisseur Raymond Ley („Nazijäger – Reise in die Finsternis“) kombiniert für sein 90-minütiges Dokudrama Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Gedreht wird bis März in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien.