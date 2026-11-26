Zum natürlichen Image und der oft beschworenen Alternative zum Zucker zieht Armin Valet zuerst den süßen Zahn. Der Ernährungsexperte und staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker rechnet vor: Tatsächlich besteht Honig zu rund 80 Prozent aus Zucker, vor allem aus Frucht- und Traubenzucker. Der Rest sind überwiegend Wasser und winzige Mengen an Enzymen, Mineralstoffen, Vitaminen, Antioxidantien und Pollen.

"Auch wenn Honig einige wertvolle Inhaltsstoffe hat, bleibt er in erster Linie ein Süßungsmittel", sagt Valet. Er empfiehlt deshalb, ihn ebenso wie andere zuckerhaltige Lebensmittel nur sparsam zu verzehren. "Die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe sind mengenmäßig so gering, dass sie keinen wesentlichen Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung leisten", so der Experte.

Immer wieder werde Honig eine gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben, etwa bei Erkältungen oder aufgrund angeblich antibakterieller oder antioxidativer Eigenschaften. "Für diese Wirkversprechen fehlt jedoch eine ausreichende wissenschaftliche Grundlage", stellt Valet klar. Auch wenn Manuka-Fans da vielleicht sofort protestieren - für den besonders teuren Honig sind gesundheits- oder krankheitsbezogene Werbeaussagen, die sogenannten Health Claims, nicht zulässig.

Und auf einen weiteren lebenswichtigen Aspekt bei Säuglingen weist Armin Valet frischgebackene Eltern und Angehörige hin: "Kinder unter zwölf Monaten dürfen auf keinen Fall Honig bekommen." Denn der könnte Sporen des Bakteriums Clostridium botulinum enthalten. "Im noch nicht ausreichend entwickelten Darm eines Babys können diese gefährlichen Bakteriensporen auskeimen und eine lebensbedrohliche Vergiftung auslösen", erklärt der Experte. Auch Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem sollten vorsichtig sein.