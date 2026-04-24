Wie möchte ich im Alter leben? Diese 7 Fragen helfen weiter

Denn Pflegebedürftigkeit kommt längst nicht immer schleichend, sondern oft abrupt: Herzinfarkt, Schlaganfall oder Sturz können die Lebenssituation innerhalb von Minuten grundlegend ändern. Dann ist ein guter Plan Gold wert. Also: "Rechtzeitig darüber nachdenken und auch mit anderen ehrlich darüber sprechen, wie man sich das Leben im Alter vorstellt und nicht damit warten, bis es dringlich geworden ist", bringt es Sarina Strumpen auf den Punkt. Sie ist Geschäftsführerin der Stiftung Zukunft Altenpflege. Hier kommen sieben Fragen, die man sich stellen kann.

"Nur wer weiß, welche Ressourcen ihm wirklich zur Verfügung stehen, kann einschätzen, welche Optionen wirklich realistisch sind." so der Experte Stefan Arend.

Rücklagen, der Wert des eventuell vorhandenen Wohneigentums, Renten und Pensionen - "das alles zusammen ergibt den finanziellen Spielraum, der bis zum Lebensende reichen soll", sagt Arend.

Das soziale Umfeld ist im Alter von großer Bedeutung - für Wohlbefinden und Austausch, aber auch für (gegenseitige) Unterstützung. Arend rät daher: "rechtzeitig Verbindungen und ein soziales Umfeld aufbauen, von der Einbindung in die Nachbarschaft bis zu Vereinstätigkeiten."

Allerdings ist dabei eine realistische Einschätzung wichtig. Sicher, Nachbarn können beispielsweise beim Einkaufen helfen, aber wahrscheinlich nicht die nächsten zehn Jahre am Stück und ohne Pause.

Also heißt es, sich einen Überblick über Angebote vor Ort zu verschaffen - von der Seniorenbetreuung bis zu gemeinschaftlichen Begegnungsstätten und professionellen Pflegeangeboten, die das soziale Umfeld unterstützen.

Von heute auf morgen kann man in die Lage geraten, selbst keine Entscheidungen mehr treffen zu können. Gut, wenn man dann vorgesorgt hat. Zwei Beispiele:

- In einer Betreuungsverfügung bzw. Vorsorgevollmacht lässt sich regeln, wer einen im Falle einer Geschäftsunfähigkeit vertreten soll.

- In einer Patientenverfügung kann man festhalten, welche medizinischen Maßnahmen man wünscht oder ablehnt, wenn man selbst nicht mehr darüber entscheiden kann.

Generell sollte man für sich durchdenken: "Wem vertraue ich? Wer kann mir helfen, Behörden- und Krankenkassen-Korrespondenz oder Bankgeschäfte zu erledigen?" Arend rät, diese Fragen rechtzeitig und idealerweise ohne Zeitdruck anzugehen.

Mit einem Mix aus ambulantem Pflegedienst, Tagespflege, Haushaltshilfe und ehrenamtlichen Besuchsdiensten kann man - sollte man pflegebedürftig werden - oft lange in den eigenen vier Wänden leben.

Womöglich macht es jetzt schon Sinn, aktiv zu werden, damit zum Beispiel Badezimmer, Treppen und Türen zukunftsfit gemacht werden. Am besten lässt man sich beraten.

Hier lohnt sich, auch kreative Lösungen einmal gedanklich durchzuspielen. "Eine oft übersehene Möglichkeit ist Hilfe gegen Wohnraum", sagt Arend. Das Prinzip: Jüngere Menschen wie Studierende oder Auszubildende wohnen bei Älteren und helfen im Gegenzug im Alltag. Wichtig: "Dann sollte man klar definieren, welche Leistungen erwartet werden."

Vierter Stock ohne Aufzug: So manche Wohnung eignet sich nicht so gut zum Altwerden. Und dann? Neben Alten- und Pflegeheim gibt es noch andere organisierte Betreuungsformen, die möglicherweise für einen selbst infrage kommen.

"Senioren-Wohngemeinschaften können eine attraktive Option sein, setzen jedoch Bereitschaft zum Zusammenleben und klare Regelungen für den Pflegefall voraus. Wer diese Option anvisiert, sollte idealerweise bereits WG-Erfahrung gesammelt haben, zum Beispiel im Studium", so Arend.

Eine weitere Option ist das betreute Wohnen, das in vielen Ausprägungen existiert. "Hier lohnt es sich genau hinzuschauen, welche Services im Preis inkludiert sind und welche Pflegeoptionen dazu buchbar sind", so Arend.

Was passiert, wenn nur ein Partner pflegebedürftig wird? Für diesen Fall sind gute Lösungen schwer zu finden, denn das klassische Pflegeheim bedeutet oft die physische Trennung der Eheleute.

Neben der ambulanten Pflege zu Hause - sei es durch den Pflegedienst oder eine im Haus lebende Kraft - kann die (eher seltene) Kombination aus betreutem Wohnen und Pflegeheim innerhalb einer Einrichtung eine Lösung sein. Bei dieser Variante können die Eheleute zumindest tagsüber gemeinsam Zeit verbringen. Hier lohnt es, sich unbedingt frühzeitig auf die Warteliste zu setzen zu lassen, denn solche Plätze sind knapp.

Die beste Lösung ist immer die, die individuell passt. Am besten sucht man das Gespräch mit Profis, um einen Plan zu entwickeln und sich über finanzielle Unterstützung zu informieren.