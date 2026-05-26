Ebola: Viele halten Krankheit für einen Mythos

Außerdem sei der Kongo durch multiple Krisen vorbelastet, betonte Gisela Schneider, ehemalige Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm): "Wir arbeiten hier in Communitys, die hochtraumatisiert sind – durch den Krieg, durch 30 Jahre Unsicherheit, Armut und Ausbeutung."

Josue Ibulungu, Landesbüroleiter der Diakonie Katastrophenhilfe in der Demokratischen Republik Kongo, sprach indes von einer mangelhaften Gesundheitsinfrastruktur im Land. "Die Lage ist schwierig, weil viele Krankenhäuser durch den Krieg zerstört wurden", erklärte der derzeit in Goma Ansässige. Ärzten und Pflegern würde nun die notwendige Ausrüstung fehlen.

Im besonders betroffenen Ituri im Osten des Landes ist laut Ibulungu zudem der Flughafen außer Betrieb. Straßenverbindungen zu anderen Städten seien jedoch mangelhaft und teils von der Terrororganisation ADF-Nalu besetzt. Gleichzeitig müssten Proben nach Kinshasa transportiert werden, weil sich Labore in anderen Landesteilen noch im Aufbau befänden. Das erkläre die Diskrepanz zwischen Verdachts- und bestätigten Ebola-Fällen. Inzwischen gibt es laut WHO mehr als 900 Verdachtsfälle. Mindestens 204 Erkrankte sind der kongolesischen Regierung zufolge gestorben.