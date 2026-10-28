Österreich braucht Mut zur Veränderung

Stellen Sie sich vor, Sie kommen am 27. Oktober in Ihr Unternehmen: Die Pflichtmitgliedschaft bei den Sozialpartnern ist aufgehoben. Stellen Sie sich weiters vor, die EU streicht wirtschaftsbehindernde Vorschriften. Sie verbessert sie nicht, sie streicht sie. Bevor Sie 100 Gegenargumente finden, führen wir das Gedankenexperiment weiter.

Med Trust als österreichischer Medizinproduktehersteller ist durch die MDR (EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte, Anm.) an ein überbordendes Regularium gebunden. Laut Deutscher Industrie- und Handelskammer werden ca. 30 Prozent der Unternehmen und etwa 70 Prozent der Produkte verschwinden. Für kleine und mittlere Betriebe sind die Aufwendungen existenzbedrohend. Mittel für die Zertifizierung von seit 20 Jahren bewährten Produkten könnten in Innovation, Wachstum und Arbeitsplätze fließen.

Die Zertifizierung neuer Medizinprodukte dauerte früher sechs Monate, heute rund fünf Jahre – in den USA vier bis sechs Monate. Das benachteiligt Europa. Diese Vorschriften verhindern Innovation – direkt gesagt: Wir schaffen uns damit selbst ab.