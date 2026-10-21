Ebola in Nigeria: Erster Fall in Abuja bestätigt, 44 Kontaktpersonen unter Beobachtung

Nigeria hat seinen ersten Ebola-Fall bestätigt. Eine Frau, die aus Uganda eingereist war, liegt in Abuja isoliert im Spital, 44 Kontaktpersonen werden beobachtet. Was über den Fall bekannt ist, wie es um den Ausbruch in Zentralafrika steht und wie groß das Risiko für Europa ist.
Was über den Fall bekannt ist
Nigeria hat am Dienstag seinen ersten Ebola-Fall bestätigt. Betroffen ist eine Frau, die kurz zuvor mit dem Flugzeug aus Uganda in die Hauptstadt Abuja gereist war. Sie erkrankte nach Angaben der Behörden am 7. Oktober und wurde am 11. Oktober in ein privates Spital in Abuja aufgenommen. Dort wurde sie mehrere Tage behandelt, bevor die Diagnose feststand. Ein Labor bestätigte die Infektion am 20. Oktober.
Die Patientin ist isoliert und wird medizinisch versorgt. Gesundheitsminister Muhammad Ali Pate zufolge wurden 44 enge Kontaktpersonen ermittelt, darunter Spitalspersonal, andere Patientinnen und Patienten, Angehörige und Mitreisende. Sie werden nachverfolgt und beobachtet. Weitere Fälle wurden bisher nicht gemeldet. Die nigerianische Seuchenbehörde NCDC hat eine kostenlose Hotline für Verdachtsfälle eingerichtet.
Offene Fragen zur Ansteckung
Wo sich die Frau angesteckt hat, ist noch nicht veröffentlicht, die Untersuchungen laufen. Bemerkenswert ist der Reiseweg: Uganda hatte im Sommer selbst Fälle gemeldet, die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte den Ausbruch dort Ende August aber für beendet. Welcher Virustyp bei der Patientin nachgewiesen wurde, haben die Behörden bisher nicht mitgeteilt.
Dass die Erkrankung erst nach mehreren Tagen im Spital erkannt wurde, ist für die Behörden ein zentraler Punkt. Ebola wird vor allem über direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten von Erkrankten oder Verstorbenen übertragen. Gefährdet ist deshalb besonders Personal, das Patientinnen und Patienten ohne Schutzausrüstung versorgt hat. Das Spital erhält Unterstützung, um seine Hygienemaßnahmen zu verstärken.
Der Ausbruch in Zentralafrika
Der Fall wird zu einer Zeit bekannt, in der in der Demokratischen Republik Kongo ein großer Ebola-Ausbruch läuft. Er wurde im Mai 2026 in der Provinz Ituri entdeckt. Auslöser ist das Bundibugyo-Virus, eine seltenere Art des Ebola-Virus. Die WHO hat im Mai eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Ob der Fall in Nigeria mit diesem Ausbruch zusammenhängt, ist offiziell noch nicht bestätigt.
Laut der EU-Gesundheitsbehörde ECDC meldete die DR Kongo mit Stand 6. Oktober 8.728 bestätigte Fälle und 4.205 Todesfälle. Betroffen sind mittlerweile sieben Provinzen, am stärksten Ituri und Nord-Kivu. Das ECDC geht davon aus, dass der Ausbruch größer ist als die gemeldeten Zahlen. Anfang Oktober meldete auch Kenia einen ersten eingeschleppten Fall: Eine Person, die in der DR Kongo gelebt hatte, starb in Nairobi. Inzwischen sind in Kenia laut Gesundheitsministerium neun Fälle bestätigt, alle in derselben Gruppe von Kontaktpersonen.
Kein zugelassener Impfstoff
Was die Eindämmung erschwert: Gegen das Bundibugyo-Virus gibt es weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine spezifische Therapie. Mehrere Impfstoffkandidaten, darunter Entwicklungen der Universität Oxford und von Moderna, befinden sich laut ECDC erst in der vorklinischen Phase oder in frühen klinischen Studien.
Der zugelassene Ebola-Impfstoff Ervebo wurde gegen eine andere Virusart entwickelt. WHO und ihr Impfgremium empfehlen, ihn vor allem im Rahmen von Studien einzusetzen. In der DR Kongo werden seit Ende August Beschäftigte an vorderster Front damit geimpft.
Wie groß das Risiko für Europa ist
Das ECDC schätzt das Risiko für Menschen, die in der EU leben, als sehr gering ein. Für Reisende in die betroffenen Gebiete sei eine Ansteckung unwahrscheinlich, wenn sie die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Ein höheres Risiko tragen Gesundheits- und Hilfskräfte, die direkt mit Erkrankten arbeiten. Eine Übertragung ist erst möglich, wenn eine infizierte Person Symptome hat.
Wer in eine betroffene Region reisen will, sollte sich vorab in den Reiseinformationen des Außenministeriums informieren. Wer nach einem Aufenthalt in einem Ausbruchsgebiet Fieber oder andere Krankheitszeichen bekommt, sollte nicht direkt in eine Ordination gehen, sondern zuerst telefonisch Kontakt aufnehmen, etwa über die Gesundheitshotline 1450, und auf die Reise hinweisen.
Quellen: Gesundheitsministerium Nigeria und NCDC, Mitteilungen vom 20. Oktober 2026, ECDC, Communicable Disease Threats Report, Woche 41/2026, Europäische Kommission, Ebola-Ausbruch 2026
Weitere Quellen: Al Jazeera, Associated Press