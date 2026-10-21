Ebola in Nigeria: Erster Fall in Abuja bestätigt, 44 Kontaktpersonen unter Beobachtung

Nigeria hat am Dienstag seinen ersten Ebola-Fall bestätigt. Betroffen ist eine Frau, die kurz zuvor mit dem Flugzeug aus Uganda in die Hauptstadt Abuja gereist war. Sie erkrankte nach Angaben der Behörden am 7. Oktober und wurde am 11. Oktober in ein privates Spital in Abuja aufgenommen. Dort wurde sie mehrere Tage behandelt, bevor die Diagnose feststand. Ein Labor bestätigte die Infektion am 20. Oktober.

Die Patientin ist isoliert und wird medizinisch versorgt. Gesundheitsminister Muhammad Ali Pate zufolge wurden 44 enge Kontaktpersonen ermittelt, darunter Spitalspersonal, andere Patientinnen und Patienten, Angehörige und Mitreisende. Sie werden nachverfolgt und beobachtet. Weitere Fälle wurden bisher nicht gemeldet. Die nigerianische Seuchenbehörde NCDC hat eine kostenlose Hotline für Verdachtsfälle eingerichtet.