Ebola in Nigeria: Erster Fall in Abuja bestätigt, 44 Kontaktpersonen werden überwacht

Nigeria hat den ersten Ebola-Fall im aktuellen Ausbruch gemeldet. Eine Frau, die mit dem Flugzeug aus Uganda eingereist war, liegt in Abuja auf der Isolierstation. Der Ausbruch im Kongo zählt inzwischen mehr als 9.500 bestätigte Fälle. Für Europa schätzen die Gesundheitsbehörden das Risiko weiterhin als sehr gering ein.
Patientin kam mit dem Flugzeug aus Uganda
Nigeria hat am Dienstag seinen ersten Ebola-Fall im aktuellen Ausbruch bestätigt. Betroffen ist eine Frau, die vor Kurzem mit einem internationalen Flug aus Uganda eingereist war. Sie wird in einem Privatspital im Hauptstadtterritorium rund um Abuja isoliert behandelt. Das gab Gesundheitsminister Muhammad Ali Pate in einer Stellungnahme bekannt.
Die Behörden haben bisher 44 enge Kontaktpersonen ermittelt. Darunter sind Gesundheitspersonal, andere Patientinnen und Patienten, Betreuungspersonen sowie Mitreisende auf den betroffenen Flügen. Wo sich die Frau angesteckt hat und ob es sich um denselben Erregertyp wie im Kongo handelt, haben die Behörden bisher nicht mitgeteilt.
Spitäler im ganzen Land in Alarmbereitschaft
Die Regierung hat alle öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen des Landes in höchste Bereitschaft versetzt. Verdachtsfälle sollen sofort isoliert und gemeldet werden. Wer möglicherweise Kontakt mit dem Virus hatte, soll das melden, auch ohne Beschwerden. Personen mit Symptomen sollen die Gesundheitsbehörden anrufen, bevor sie eine Einrichtung aufsuchen.
Die nigerianische Seuchenschutzbehörde NCDC hatte bereits im September ihre Vorbereitungen verstärkt und für Reisende aus betroffenen Ländern ein Gesundheitsformular vorgeschrieben. Nigeria hat Erfahrung mit Ebola: 2014 erkrankten nach der Einreise eines Reisenden aus Liberia 20 Menschen, acht starben. Im Oktober 2014 erklärte die Weltgesundheitsorganisation das Land für ebolafrei.
Wie groß der Ausbruch in Afrika ist
Ausgangspunkt der Epidemie ist die Demokratische Republik Kongo. Dort wurden laut der Europäischen Gesundheitsbehörde ECDC bis 18. Oktober 9.552 Fälle bestätigt, 4.602 Menschen sind gestorben. Betroffen sind 66 Gesundheitszonen in acht Provinzen, am stärksten Ituri und Nord-Kivu. In Kenia gibt es acht bestätigte Fälle, ein Mensch ist gestorben.
Ausgelöst wird der Ausbruch im Kongo durch das Bundibugyo-Virus, eine seltenere Ebola-Art. Laut WHO gibt es dafür weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine spezifische Behandlung, an beidem wird in Studien geforscht. Die WHO hat den Ausbruch am 17. Mai zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Von Reise- oder Handelsbeschränkungen rät sie ab.
Was das für Europa und Österreich bedeutet
In Europa wurden bisher nur einzelne eingeschleppte oder gezielt ausgeflogene Fälle behandelt, etwa in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Die ECDC schätzt das Risiko einer Einschleppung in die EU weiterhin als sehr gering ein. Einzelne Fälle seien nicht auszuschließen, mehrere unabhängige Einschleppungen aber sehr unwahrscheinlich.
Das Gesundheitsministerium in Wien verweist auf diese Einschätzung. Ebola wird durch direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten Erkrankter übertragen, die Inkubationszeit beträgt zwei bis 21 Tage. Wer aus einem Ausbruchsgebiet zurückkehrt, soll sich laut Ministerium auch ohne Beschwerden bei der Gesundheitsbehörde melden. Bei Symptomen innerhalb von 21 Tagen soll man zu Hause bleiben und ärztliche Hilfe telefonisch anfordern, statt selbst eine Praxis oder Ambulanz aufzusuchen.
Quellen: ECDC, Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo, WHO, Disease Outbreak News vom 8. Oktober 2026, Sozialministerium, Ebola, Stellungnahme des nigerianischen Gesundheitsministeriums vom 20. Oktober 2026
Weitere Quelle: AP