Ebola in Nigeria: Erster Fall in Abuja bestätigt, 44 Kontaktpersonen werden überwacht

Nigeria hat am Dienstag seinen ersten Ebola-Fall im aktuellen Ausbruch bestätigt. Betroffen ist eine Frau, die vor Kurzem mit einem internationalen Flug aus Uganda eingereist war. Sie wird in einem Privatspital im Hauptstadtterritorium rund um Abuja isoliert behandelt. Das gab Gesundheitsminister Muhammad Ali Pate in einer Stellungnahme bekannt.

Die Behörden haben bisher 44 enge Kontaktpersonen ermittelt. Darunter sind Gesundheitspersonal, andere Patientinnen und Patienten, Betreuungspersonen sowie Mitreisende auf den betroffenen Flügen. Wo sich die Frau angesteckt hat und ob es sich um denselben Erregertyp wie im Kongo handelt, haben die Behörden bisher nicht mitgeteilt.