Vitamin C bei Blutkrebs-Vorstufen: Studie findet Hinweis auf längeres Überleben

Ein gängiges Nahrungsergänzungsmittel könnte Menschen mit Vorstufen von Blutkrebs nützen. In der Studie EVITA nahmen 109 Patientinnen und Patienten ein Jahr lang täglich 1.000 Milligramm Vitamin C oder ein gleich aussehendes Scheinpräparat ein. Nach einer Beobachtungszeit von rund drei Jahren waren Teilnehmende aus der Vitamin-C-Gruppe statistisch signifikant häufiger am Leben als jene aus der Vergleichsgruppe. Die Ergebnisse sind im Fachjournal Cancer der Amerikanischen Krebsgesellschaft erschienen.

In der Vitamin-C-Gruppe traten außerdem während der Behandlung und der Nachbeobachtung weniger unerwünschte Ereignisse auf. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden hatte zu Studienbeginn einen Vitamin-C-Mangel, bei jenen mit Vitamin C normalisierten sich die Werte. Die Studie wurde vom Van Andel Institute in den USA gemeinsam mit Spitälern in Kopenhagen, Herlev und Aalborg sowie dem Keck Hospital der University of Southern California durchgeführt.