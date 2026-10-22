Zeitumstellung: Was 157 Studien über Herzinfarkte, Unfälle und Schlaf zeigen

In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober, endet die Sommerzeit, die Uhren werden um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Was die Zeitumstellung für die Gesundheit bedeutet, hat ein Forschungsteam um Steponenaite, Wallraff und Wild in einer großen Übersichtsarbeit untersucht. Ausgewertet wurden 157 Studien aus 36 Ländern. Die Ergebnisse sind heuer im European Journal of Epidemiology erschienen.

Das Fazit fällt differenzierter aus als viele Warnungen vor der Zeitumstellung. Die verbreitete Botschaft, die Umstellungen und die Sommerzeit seien durchwegs schädlich, werde durch die Daten nicht gestützt, schreiben die Autorinnen und Autoren. Statt für die Beibehaltung oder Abschaffung der Zeitumstellung zu werben, spreche ihre Auswertung für einen ausgewogenen Umgang mit dem Thema.