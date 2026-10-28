Julia Fischer: So erkennt man Gesundheitsmythen auf Social Media

Was kann man denn nun tun, um sich umfassend zu informieren: Zeitung lesen? Studien wälzen? Was empfehlen Sie?

Bei konkreten Gesundheitsfragen würde ich tatsächlich erst einmal die Ärztin oder den Arzt fragen, bei Medikamenten auch die Apothekerin oder den Apotheker. Sehr hilfreich sind außerdem Patientenleitlinien medizinischer Fachgesellschaften: Sie übersetzen den aktuellen Wissensstand und Empfehlungen so, dass man dafür kein Medizinstudium braucht. Dazu kommen unabhängige Gesundheitsportale und guter Wissenschaftsjournalismus.

Und online hilft ein einfacher Alarmtest: Sensationelles Heilversprechen, Angst als Verkaufsargument und am Ende zufällig ein Produkt im Warenkorb? Skeptisch werden. Und ruhig mehrere seriöse Quellen vergleichen. Gute Medizin erkennt man nämlich oft auch daran, dass sie Unsicherheit aushält und nicht für jede Frage eine spektakulär einfache Antwort verspricht.

Warum haben Sie ein Buch geschrieben, in dem Sie nicht nur auf problematische Inhalte in sozialen Medien aufmerksam machen, sondern auch Mythen entlarven? Gab es ein einschlägiges Ereignis?

Es gab nicht diesen einen Moment. Ich beschäftige mich seit fast zehn Jahren journalistisch mit Gesundheitsmythen und habe immer wieder auf neue Behauptungen reagiert, sie eingeordnet oder richtiggestellt. Irgendwann dachte ich: Ich möchte nicht immer nur reagieren, sondern vorher ansetzen. Deshalb ist das Buch vor allem als eine Art Werkzeugkasten gedacht: Warum überzeugt uns eine persönliche Geschichte manchmal mehr als gute Daten? Wie erkenne ich fragwürdige Studien oder Interessenkonflikte?

Die konkreten Mythen im Buch sind einerseits Themen, die gerade viele Menschen beschäftigen – gleichzeitig sind sie Paradebeispiele, an denen man den Umgang mit diesem Werkzeugkasten üben kann. Mir war auch wichtig, die Perspektive umzudrehen: Was wissen wir denn tatsächlich darüber, was zu einem gesunden, langen und möglichst glücklichen Leben beiträgt?

Die Antwort ist oft erstaunlich unaufgeregt – und sehr viel weniger spektakulär als unser aktueller Social-Media-Feed. Es sind eben nicht der nächste Biohack oder das neueste Supplement. Mein Ziel ist deshalb nicht, den Menschen vorzuschreiben, was sie glauben sollen, sondern ihnen Orientierung und Werkzeuge zu geben, mit denen sie Gesundheitsversprechen selbst besser einordnen können.

Sie sprechen im Buch auch von „Infodemie“: Warum sind Menschen derzeit so interessiert an medizinischen und psychologischen Themen? Ist das eine Folge der Pandemie?

Die Pandemie war sicher ein enormer Beschleuniger. Gesundheit wurde zum gesellschaftlichen Dauerthema, gleichzeitig hat sich Vertrauen teilweise verschoben: weg von Institutionen und hin zu einzelnen Personen auf Social Media, zu denen wir eine vermeintliche persönliche Nähe empfinden. Das kann problematisch werden, wenn Nähe mit Expertise verwechselt wird.

Dazu kommt eine ohnehin wachsende Selbstoptimierungskultur. Es reicht nicht mehr, gesund zu sein – Schlaf, Ernährung, Blutzucker, Darm, Hormone und Konzentration sollen möglichst auch noch optimiert werden. Wearables und Social Media verstärken das zusätzlich. Und möglicherweise spielt auch unsere unsichere Zeit eine Rolle: Politische Verhältnisse verschieben sich, Kriege und globale Krisen rücken näher, vieles erscheint kaum kontrollierbar.

Es gibt die These, dass wir uns dann umso stärker dem zuwenden, was vermeintlich kontrollierbar ist: dem eigenen Körper. Wir haben heute also nicht zu wenig Gesundheitsinformationen, sondern eher zu viele. Die eigentliche Herausforderung dieser „Infodemie“ ist, die verlässlichen herauszufiltern.

Nun blicken wir mit KI auf eine gänzlich andere Dimension der Informationsverbreitung. Welche Chancen sehen Sie in puncto Gesundheitsinfos, und welche Risiken?

KI bietet enorme Chancen: Sie kann komplizierte medizinische Informationen verständlich machen, Arztbriefe übersetzen oder helfen, sich auf ein Arztgespräch vorzubereiten. Das kann Gesundheitskompetenz verbessern und Wissen zugänglicher machen.

Gleichzeitig kann KI Falschinformationen mit beeindruckender Überzeugungskraft produzieren – sprachlich perfekt, aber inhaltlich falsch. Und mit Deepfakes wird zunehmend sogar unklar, ob eine Person etwas überhaupt gesagt hat. Wir müssen deshalb sehr schnell lernen, KI sinnvoll zu nutzen, ihre Grenzen zu verstehen und KI-generierte Inhalte kritisch einzuordnen. Darauf sind wir als Gesellschaft noch nicht ausreichend vorbereitet.