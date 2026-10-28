Osteoporose erkennen: Ursachen, Risiken und Vorbeugung

Frauen sind von Osteoporose etwa dreimal häufiger betroffen als Männer, erklärt Bräuer: „Das liegt vor allem daran, dass nach der Menopause der natürliche Schutz für den Knochen – das Östrogen – wegfällt.“ Aber auch bei Männern wird Osteoporose viel zu häufig übersehen. Eine Heilung gibt es bislang nicht: „Überspitzt gesagt kann eine Osteoporose nur verhindert werden, wenn man sie nicht erlebt.“

Der Facharzt rät deshalb, schon in jungen Jahren auf eine gute Knochengesundheit zu achten. „Dies kann mittels gesunder Ernährung und vor allem Bewegung – vor allem gewichtsbelastende Sportarten – erreicht werden. Somit kann eine möglichst gute Knochengesundheit für das spätere Leben erreicht werden.“ Auch der Verzicht auf Tabak und Alkohol und eine ausreichende Proteinversorgung, vor allem im höheren Alter, hält der Arzt für wichtige Maßnahmen. Gänzlich verhindern kann man die Entstehung einer Osteoporose aber nicht. ­„Regelmäßige Maßnahmen können aber das Risiko für Fragilitätsfrakturen vermindern.“