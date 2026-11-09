Weihnachtsgeschenke für Kinder: Sicheres Spielzeug erkennen

Nicht nur aggressive Werbung und psychologische Tricks, sondern auch die verlockend günstigen Preise sorgen dafür, dass in Österreich jährlich rund 25 Millionen Pakete von Billiganbietern wie Temu, AliExpress oder Shein in Österreich ankommen. Das sind etwa zehn Prozent der gesamten E-Commerce-Ausgaben. Abgesehen vom daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Schaden und der hohen Umweltbelastung durch lange Transportwege kann das auch hinsichtlich der Gesundheit problematisch werden. Wer sichere Weihnachtsgeschenke für Kinder sucht, sollte jedenfalls doppelt vorsichtig sein.
Wie können Weihnachtsgeschenke für Kinder gefährlich werden?
Zu kleines Spielzeug: Je kleiner Kinder sind, desto größer im Format sollten Geschenke ausfallen. Alles, was zur Gänze durch eine Klopapierrolle passt, stellt eine Verschluckungs- und Erstickungsgefahr dar. Die Altersangaben auf Spielzeug sollten unbedingt beachtet und mit Hausverstand hinterfragt werden.
Schädliches Material: Kinder nehmen Spielzeug in den Mund. Greifen Sie zu schadstofffreiem Spielzeug und unbedenklichen Materialien ohne Weichmacher.
Schlechte Verarbeitung: Lösen sich Kleinteile oder hat das Spielzeug scharfe Kanten, abstehende Enden oder Ähnliches, kann sich das Kind daran verletzen.
Elektronisches Spielzeug kann durch ungesicherte Batterienfächer oder Kurzschlüsse gefährlich werden.
Warum billige Weihnachtsgeschenke für Kinder oft problematisch sind
Es ist verlockend, gerade rund um Weihnachten, wenn die Ausgaben ohnehin hoch sind, statt Markenware günstigere Produkte von Billiganbietern zu kaufen. Unabhängige Plattformen wie Stiftung Warentest oder die Arbeiterkammer zeigen jedoch regelmäßig, dass die niedrigen Kosten auch dadurch zustande kommen, dass Anbieter die strengen Sicherheitsvorkehrungen der EU ignorieren. Im Billigspielzeug kommen oft verbotene Chemikalien wie Weichmacher in hundertfach höherer Dosis vor, als gesundheitlich unbedenklich. Schwermetalle und krebserregende Stoffe wie Cadmium, Blei, Formaldehyd und Bor kommen in Plüschtieren und anderem Spielzeug aus Asien nachweislich immer wieder vor. Auch die schlechte Verarbeitung der Waren wird insbesondere für Kleinkinder oft gefährlich. Zusätzlich zur fehlenden Sicherheit haben europäische Käuferinnen und Käufer keine Möglichkeit, im Schadensfall rechtlich gegen die asiatischen Billighersteller vorzugehen.
Woran erkennt man sicheres Spielzeug für Kinder?
CE-Zeichen: Jedes Spielzeug muss in der EU das sogenannte "CE-Zeichen" tragen, damit es verkauft werden darf. Dabei handelt es sich um einen silberfarbenen, ovalen Aufkleber mit den Buchstaben CE. Das Zeichen ist verpflichtend. Aber Achtung: Es handelt sich um eine Selbstauskunft, mit der der Hersteller erklärt, sich an die EU-Mindeststandards zu halten. Es ist kein Prüfzeichen und wird oft einfach gefälscht.
Warnhinweise und Altersangaben müssen auf Deutsch angegeben sein
Pflichtangaben wie eine Postanschrift und Gerichtsstandsangabe des Herstellers oder EU-Importeurs in der EU müssen angegeben sein.
Kauf im Geschäft: Sichergehen können Sie, wenn Sie in einem etablierten Kinderspielzeuggeschäft einkaufen und die Ware dort vor Ort selbst in Augenschein nehmen. Riechen Sie daran - riecht Spielzeug stark nach Chemikalien, Parfüm oder Plastik, sollten Sie es nicht kaufen.
Etablierte Marken und Originale: Achten Sie beim Onlinekauf darauf, von etablierten Marken und deren echten Websites zu bestellen.
Freiwillige Prüfsiegel, etwa das GS-Zeichen ("geprüfte Sicherheit") oder das "Spiel gut"-Siegel können zusätzliche Sicherheit geben.
Wer Spielzeug für Kinder kauft, möchte ihnen damit eine Freude machen und nicht eine Gefahr ins Kinderzimmer holen. Beim Preis zu sparen, heißt leider aber oft auch, an der Sicherheit zu sparen. Wenn es um die Sicherheit von Kindern geht, sollte man keine Kompromisse eingehen.