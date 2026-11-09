Weihnachtsgeschenke für Kinder: Sicheres Spielzeug erkennen

Es ist verlockend, gerade rund um Weihnachten, wenn die Ausgaben ohnehin hoch sind, statt Markenware günstigere Produkte von Billiganbietern zu kaufen. Unabhängige Plattformen wie Stiftung Warentest oder die Arbeiterkammer zeigen jedoch regelmäßig, dass die niedrigen Kosten auch dadurch zustande kommen, dass Anbieter die strengen Sicherheitsvorkehrungen der EU ignorieren. Im Billigspielzeug kommen oft verbotene Chemikalien wie Weichmacher in hundertfach höherer Dosis vor, als gesundheitlich unbedenklich. Schwermetalle und krebserregende Stoffe wie Cadmium, Blei, Formaldehyd und Bor kommen in Plüschtieren und anderem Spielzeug aus Asien nachweislich immer wieder vor. Auch die schlechte Verarbeitung der Waren wird insbesondere für Kleinkinder oft gefährlich. Zusätzlich zur fehlenden Sicherheit haben europäische Käuferinnen und Käufer keine Möglichkeit, im Schadensfall rechtlich gegen die asiatischen Billighersteller vorzugehen.