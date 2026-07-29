Tapas auf Schwäbisch: So gelingen Kässpätzle-Spieße mit Dip

© APA/APA/dpa-tmn/Tom Herion/Tom Herion home Leben Gesundheit

Ganz nach dem Vorbild von spanischen Tapas hat Entertainment-Koch Rainer Klutsch einen Klassiker der schwäbischen Küche als Fingerfood auf Häppchengröße gebracht. Sein Rezept "Kässpätzle-Spieße mit Sauerrahm-Dip" stammt aus seinem Buch "Schwäbische Tapas". Die raffinierten Häppchen vereinen den herzhaften Geschmack mit einer modernen, geselligen Präsentation für jeden Anlass.

von APA