ABO

Tapas auf Schwäbisch: So gelingen Kässpätzle-Spieße mit Dip

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Die Kässpätzlewürfel kann man mit einem Sauerrahm-Dip servieren
©APA/APA/dpa-tmn/Tom Herion/Tom Herion
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Ganz nach dem Vorbild von spanischen Tapas hat Entertainment-Koch Rainer Klutsch einen Klassiker der schwäbischen Küche als Fingerfood auf Häppchengröße gebracht. Sein Rezept "Kässpätzle-Spieße mit Sauerrahm-Dip" stammt aus seinem Buch "Schwäbische Tapas". Die raffinierten Häppchen vereinen den herzhaften Geschmack mit einer modernen, geselligen Präsentation für jeden Anlass.

von

Für die Spätzle:

Für den Sauerrahm-Dip

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Tom Herion/Tom Herion

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Weht eine rote Flagge, sollten auch erfahrene Schwimmer nicht baden
Gesundheit
Achtung Gefahr: An diesen 3 Orten badet man lieber nicht
Die Wohlfühltemperatur liegt zwischen circa 22 und 25 Grad
Gesundheit
Klimaanlage im Auto: Lieber nicht zu kalt einstellen
Bei den Kirschjoghurts ohne Schlagobers liegt Müller mit der Ecke vorn
Gesundheit
Kirschjoghurt-Test: Meist gut, aber was ist mit Frucht?
Es gibt einen neuen Warteraum für die Steuerung von Gruppenanrufen
Technik
Neu in WhatsApp: Anrufe nun auch im Browser
Die Bettwäsche sollte aus Naturmaterialien wie Baumwolle sein
Gesundheit
3 Strategien: So schlafen wir in tropischen Nächten besser
Frankreich hat gegen schwere Brände zu kämpfen
Technik
Äußerst seltener Feuersturm in Frankreich ist kaum zu kontrollieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER