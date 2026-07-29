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Neu in WhatsApp: Anrufe nun auch im Browser

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Es gibt einen neuen Warteraum für die Steuerung von Gruppenanrufen
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Bald sind auch Anrufe über WhatsApp Web im Browser möglich. Das haben die Betreiber des Messengers in einem Blogeintrag bekanntgegeben. Damit entfällt für alle, die WhatsApp etwa am Rechner nutzen, bei Anrufen der Griff zum Smartphone. Aktive Gruppenanrufe sollen sich künftig per Anrufweiterreichung auch nahtlos vom Smartphone auf Tablets, Web-Version oder Desktop-App übertragen lassen.

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Im Browser erhalten Nutzer außerdem noch die Möglichkeit zur Bildschirmfreigabe und Reaktions-Emojis für Videocalls. Über die Anrufeinstellungen kann zudem die neu eingeführte Geräuschunterdrückung für Hintergrundgeräusche (Noise Cancelling) in Anrufen an- oder abgeschaltet werden.

Ebenfalls neu: ein Warteraum für die Steuerung von Gruppenanrufen. Nutzer sollen so mehr Kontrolle haben, wer wann beitreten darf - man kennt es bereits von Konferenzlösungen wie Zoom oder Teams. Die neuen Funktionen sollen im rollenden Verfahren nach und nach für alle Nutzer verfügbar werden. Es kann im Einzelfall also ein wenig dauern.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Meta/Meta

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