Neu in WhatsApp: Anrufe nun auch im Browser

Im Browser erhalten Nutzer außerdem noch die Möglichkeit zur Bildschirmfreigabe und Reaktions-Emojis für Videocalls. Über die Anrufeinstellungen kann zudem die neu eingeführte Geräuschunterdrückung für Hintergrundgeräusche (Noise Cancelling) in Anrufen an- oder abgeschaltet werden.

Ebenfalls neu: ein Warteraum für die Steuerung von Gruppenanrufen. Nutzer sollen so mehr Kontrolle haben, wer wann beitreten darf - man kennt es bereits von Konferenzlösungen wie Zoom oder Teams. Die neuen Funktionen sollen im rollenden Verfahren nach und nach für alle Nutzer verfügbar werden. Es kann im Einzelfall also ein wenig dauern.