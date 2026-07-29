ABO

Klimaanlage im Auto: Lieber nicht zu kalt einstellen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Wohlfühltemperatur liegt zwischen circa 22 und 25 Grad
©APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Draußen Hitzewelle, innen kleine Eiszeit? Das mag sich im Auto mit Klimaanlage erst einmal gut anfühlen, ist aber keine so gute Idee. Denn das kann zu Kreislaufproblemen führen. Die Klimaanlage sollte daher nicht zu kalt eingestellt werden. Auch wenn sie sich meist noch niedriger einstellen lässt: Die Wohlfühltemperatur liegt zwischen circa 22 und 25 Grad.

von

Allerdings: Sind es draußen 40 Grad Celsius, können auch 25 Grad im Innenraum schon ein großer Unterschied sein. Expertinnen und Experten raten dazu, bei deutlich höheren Außentemperaturen gegebenenfalls auch die Klimaanlage auf etwas höhere Werte einzustellen. So lässt sich ein Temperaturschock beim Aussteigen vermeiden.

So ein in der Sonne geparktes Auto kann schnell Innenraumtemperaturen von 60 Grad erreichen. Deswegen vor dem Losfahren besser für angenehme Temperaturen sorgen. Sonst drohen wegen der Hitze Kreislaufschwäche oder Schlimmeres. Dafür erst einmal alle Türen auf und querlüften. Wer einen Sonnenschutz auf oder hinter die Windschutzscheibe legt, verbrennt sich nicht die Finger an heißen Oberflächen.

Ist der Motor eingeschaltet, ist es effektiv, die Klimaanlage direkt nach dem Start - für eine kurze Zeit - auf maximale Kühlleistung einzustellen und dabei die Umluft-Taste zu drücken. Das kühlt dann zunächst die Luft im Innenraum, statt gleich noch mehr warme Außenluft ins Auto zu holen.

Danach gilt aber: Die Temperatur nicht zu niedrig einstellen und die Düsen nicht direkt auf den Körper oder das Gesicht lenken. Das fördert Muskelverspannungen und trocknet die Schleimhäute aus. Das wiederum kann dazu führen, dass man sich leichter eine Erkältung einfängt. Besser ist es, wenn der Luftstrom gleichmäßig im Auto verteilt wird.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Bettwäsche sollte aus Naturmaterialien wie Baumwolle sein
Gesundheit
3 Strategien: So schlafen wir in tropischen Nächten besser
Frankreich hat gegen schwere Brände zu kämpfen
Technik
Äußerst seltener Feuersturm in Frankreich ist kaum zu kontrollieren
Listerien-Bakterien können zu grippeähnlichen Symptomen führen
Gesundheit
Auch wenn's nicht sexy klingt: TK-Beeren unbedingt erhitzen
Medizinische Kompressionsstrümpfe werden vom Arzt verordnet
Gesundheit
Lange Reisen: Was gegen schwere Beine hilft
Kaum wissenschaftliche Belege für einen Nutzen
Technik
Vitamin D und Kalzium - Wenig Effekt gegen Knochenbrüche
Functional Training eignet sich auch für ältere Menschen
Gesundheit
Functional Training ist auch für Senioren geeignet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER