Die drastischen Langzeitfolgen sexueller Gewalt

Die Folgen sexueller Gewalt sind laut Studie weit gravierender und lang anhaltender als bisher angenommen. Noch ein Jahr nach der Tat leiden die meisten Betroffenen unter schweren psychischen, körperlichen und sexuellen Beschwerden. Dies oft mit tiefgreifenden Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben. Die vom Genfer Universitätsspital (HUG) koordinierte und am Mittwoch vorgestellte Studie basiert auf einer erstmals systematischen Nachverfolgung über zwölf Monate.

Damit liefert sie ein bisher einzigartiges Bild der Langzeitfolgen sexueller Übergriffe in der Schweiz. Die Untersuchung ist breit abgestützt: Auch der Spitalverbund Wallis und fünf Waadtländer Spitäler beteiligten sich daran. Die Zahlen sind deutlich: 71 Prozent der Teilnehmenden zeigen ein Jahr nach der Tat depressive Symptome, 68 Prozent Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung und 57 Prozent leiden unter ausgeprägter Angst. Auch die körperlichen Folgen sind erheblich – mehr als die Hälfte berichtet weiterhin über chronische Schmerzen, Schlafstörungen oder anhaltende Erschöpfung.