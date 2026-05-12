Wenn Führungskräfte die Kontrolle verlieren

Eigentlich sollte es uns nichts angehen, was ein noch so hochrangiger Mensch privat auf seinem Handy textet und welche Bilddaten er verschickt. Er verschwand ja im aktuellen Fall eh flugs von der beruflichen Bildfläche. Sein Verhalten wird aber umso mehr öffentlich seziert. Und paradox, aber wahr: Wut und Empörung binden die Aufmerksamkeit.

Feindbilder entlasten eine reizüberflutete, psychisch erschöpfte Gesellschaft. Nicht zu vergessen, sie entlasten sogar sehr! Bieten Projektionsflächen für aufgestaute Frustration: Einer, an den geglaubt wurde, hat auf einmal keine weiße Weste mehr. Die ist befleckt, er ist schuldig.

Aber eben nur solange Mediendebatten die Wut zugleich anfeuern und abkühlen. Man wartet dann ja schon wie unter Adrenalin: Was kommt wieder an Neuigkeiten über den Missetäter in die Schlagzeilen? Empörende Updates tragen dabei weniger zur Aufklärung bei und beruhigen vielmehr das kollektive Gewissen.