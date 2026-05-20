Love Bombing: Zu viel, zu schnell, zu nah

An eine Frau wie Miriam hätte sich Arno unter normalen Umständen nicht herangewagt. Sie sei ihm in einem Ausnahmezustand begegnet, worauf sein Beschützerinstinkt motiviert worden sei und sein Antrieb, alles zu geben. Dass das Love Bombing ist, wenn man als Arzt einer Patientin hinterherjagt, ihr das Du-Wort anbietet und Zukunftspläne schmiedet, schon beim nächsten Treffen, nachdem der Befund erleichternd war, und von Heirat spricht, sieht Arno nicht. Was hätte er – verwitwet – anderes tun sollen, als die vermeintliche Traumfrau vor ihm stand.

Eine typische Konstellation: Starker, einsamer Mann trifft augenblicklich schwache, verletzliche Frau. Und häufig sind es hierarchisch übergeordnete Personen. Ebenso können auch Chefinnen in männlichen Mitarbeitern begehrenswerte Wesen erkennen, die sie retten können. Das Ding ist: Hier ist in Wahrheit keiner stark. Beide tauchen von Angst getrieben in die Beziehung ein.