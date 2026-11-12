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Pumpkin-Spice-Latte: Der Griff zum Babygläschen lohnt sich

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Aktualisiert
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Mit den intensiven Gewürzen lieber sparsam hantieren
©APA, dpa-tmn, Zacharie Scheurer
Pumpkin-Spice-Gewürzmischungen passen in Kuchen, Porridge oder das gleichnamige Herbstgetränk. Da es jedoch keine verbindlichen Vorgaben für die Rezeptur gibt, lohnt sich laut Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützern ein Blick auf die Zutatenliste: Neben Klassikern wie Zimt, Ingwer, Muskat, Nelken und Piment können auch Kardamom, Pfeffer oder Zucker enthalten sein.

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Die Zutatenliste verrät übrigens auch, ob die Pumpkin-Spice-Mischung - anders etwa als in den USA üblich - auch getrocknetes Kürbispulver als Zutat hat. Das ist zwar womöglich schmackhaft - und vor allem praktisch, wenn man Pumpkin-Spice-Latte zubereiten will, ohne selbst den Kürbis auszuhöhlen, zu kochen und zu pürieren. Man kann solche Kürbispulver-Mischungen aber auch ganz einfach ersetzen. Und zwar, indem man eine reine Gewürzmischung nimmt und ein Babygläschen mit püriertem Kürbis dazugibt.

Das spart die Arbeit rund um die Kürbiszubereitung - und man kann selbst entscheiden, wie viel Kürbis man im Getränk mag. Zubereiten lässt sich der Pumpkin-Spice-Latte dann mit Espresso, Milch oder einem Pflanzendrink. Wer mag, kann das Getränk mit etwas Zucker oder Honig süßen. Ein Tipp der Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer: Mit den Gewürzen lieber sparsam hantieren. Sie schmecken ziemlich intensiv.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

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