Von Sturm und Storm: Literarische Reise ins windige Husum

Nach dem Studium in Kiel und Berlin verbrachte er Zeit in Potsdam und Heiligenstadt in Thüringen, wo er eines der bekanntesten Weihnachtsgedichte deutscher Sprache verfasste: "Knecht Ruprecht" mit der Zeile "Von drauß vom Walde komm ich her; ich muß Euch sagen, es weihnachtet sehr!".

Ab 1864 lebte Storm für einige Jahre wieder in Husum, wirkte als Amtsrichter, Landvogt und Dichter. Ein Landvogt war im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit ein hochrangiger herrschaftlicher Statthalter oder Vertreter eines Landesherrn in einem umschriebenen Territorium. Storm ist der Verfasser zahlreicher Novellen. Entsprechend verehrt wird er hier.

Theodor Storm und Husum gehören zusammen, genauso wie Husum und der Sturm - was der Dichter auch thematisierte: "Der Wind kam steif von Westen, der Arm, mit dem die Nordsee in Gestalt des schmalen Hafens in die Stadt hineinlangt, war von tiefgrauem Wasser gefüllt, das kochend und schäumend schon die Hafentreppen überflutet hatte [...]", so zeichnet Storm im Jahre 1878 in der Novelle "Carsten Curator" düstere Bilder seiner Heimatstadt.

Trist und eintönig erschien Storm Husum, gleichwohl drückt der Dichter am Ende der drei Strophen des Gedichts "Die Stadt" seine tiefe Heimatverbundenheit aus mit den Zeilen: Doch hängt mein ganzes Herz an dir [...] Du graue Stadt am Meer. "Die graue Stadt am Meer" ist heute Beiname Husums.

"In keiner anderen Stadt an der Küste bläst der Wind so heftig wie bei uns. An durchschnittlich 20 Tagen im Jahr haben wir hier Windstärke 8, mit Geschwindigkeiten ab 62 Stundenkilometern aufwärts", sagt Melanie Jessen vom Windtestfeld Nord in der Husumer Südermarsch. Dort prüfen Hersteller, Betreiber und Zulieferer mehrere Windkraftanlagen im Dauerbetrieb. Stürme und Fluten spielen etwa in Storms Meisternovelle "Der Schimmelreiter" eine zentrale Rolle.

Doch an diesem Herbsttag strahlt die Sonne von tiefblauem Himmel, nur ein laues Lüftchen weht vom literarisch erwähnten Hafen durch die Gassen. Unten am Binnenhafen, wo die Menschen flanieren und die Sportboote im Wasser dümpeln, steht Tourguide Rainer Damschen inzwischen mit Besucherinnen und Besuchern aus dem Binnenland und erklärt den Wechsel von Ebbe und Flut.

Rund 3,50 Meter beträgt der Gezeitenhub im Binnenhafen. Zwei Stunden dauert Rainer Damschens Tour durch Husum, vom Treffpunkt am Alten Rathaus zum Binnen- und Außenhafen sowie übers Kopfsteinpflaster der Wasserreihe. Alle Wege sind kurz, Husums Zentrum ist klein und charmant.

Kurzbesuch im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland, in dem sich alles um das maritime Erbe der Westküste, Inseln und Halligen dreht: Schatz der Sammlung ist das Wrack eines etwa 400 Jahre alten Frachtenseglers, 1994 zufällig bei Baggerarbeiten im Uelvesbüller Koog entdeckt. Und ja: Das Schiff strandete laut Museum einst infolge eines Sturms.

Durchstreift werden Hohle Gasse und Neustadt mit ihren vielen kleinen Geschäften. Mehr als 50 inhabergeführte, individuelle Geschäfte gibt es. Dazu kommt das Einkaufszentrum "Theo", das 2019 nach den Pleiten von Karstadt und Hertie sowie Leerstand in der Stadtmitte zu neuem Leben erwachte.

Aber natürlich ist die Verbindung von Storm und Husum vor allem historisch, was spezielle Storm-Führungen in die Gegenwart holen: Die Rundgänge führen zum Geburtshaus des Dichters am Markt, auch zum früheren Wohnhaus der Familie in der Neustadt. Hier verbrachte Storm Kindheit und Jugend.

Höhepunkt des mehrstündigen Stadtspaziergangs ist der Besuch im Theodor-Storm-Museum in der Wasserreihe, wo der Dichter von 1866 bis 1880 mit seiner Ehefrau Dorothea und den acht Kindern lebte. Die Wohnräume der Familie, das Amtszimmer, in dem er als Landvogt wirkte, und die Schreibstube im Obergeschoss werden anschaulich präsentiert. Der wuchtige Schreibtisch, an dem Novellen entstanden, ist reich verziert. Besonders anschaulich: Tintenfass und Federkiel, mit denen der Schriftsteller "Der Schimmelreiter" schrieb.

Die Novelle zählt etwa neben dem Märchen "Der kleine Häwelmann" zu Storms bekanntesten Werken: Hauke Haien, der fiktive Deichvogt, kämpft gegen die unbändigen Naturgewalten der Nordsee, gegen Vorurteile der Menschen hinterm Deich, deren Traditionen und Misstrauen gegenüber Neuerungen. Als Schauplatz der Novelle gilt das weite Marschland zwischen Husum und dem Meer, wo der Himmel hoch ist, weiße Wolkenschiffe im Wind herantreiben und winzige Dörfer aus der Ferne schon erkennbar sind.

Zu diesen angeblichen Schimmelreiter-Schauplätzen in der Hattstedtermarsch im Nordwesten von Husum führt eine Bustour, die über die Theodor-Storm-Gesellschaft buchbar ist. Auf eigene Faust geht es mit dem Fahrrad über 35 Kilometer ins Land des Schimmelreiters mit den Dörfern Hattstedt, Wobbenbüll und Schobüll. Ein Rundkurs hinter den haushohen Deichen, oft abseits vielbefahrener Straßen. E-Bikes sind dabei die gute Wahl, denn meistens weht der Wind aus der falschen Richtung - von vorn.

Was nehmen die Besucher von Husum mit nach Hause, aufgeschrieben, gedruckt und zwischen Buchdeckeln konserviert? Frage an Buchhändlerin Astrid Seemann von der alteingesessenen Schlossbuchhandlung: Theodor Storms Werke natürlich, aber auch Bücher der Husumer Bestsellerautorin Dörte Hansen ("Zur See", "Mittagsstunde", "Altes Land" und "Broder") und vor allem regionale Krimis von der Küste.

Im Storm-Haus rät Museumsführer Bjarne Alsleben: "Kommen Sie mal im nieseligen November zu uns. Nirgendwo sonst strahlt der Himmel so schön grau wie in Husum, grau in vielen Schattierungen." Storms Husum, an solchen Tagen, ist dann doch die graue Stadt am Meer.

Unterkünfte: Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Camping- und Wohnmobilstellplätze. Für die Übernachtung im Doppelzimmer müssen ab etwa 110 Euro eingeplant werden.

Museen: Im Storm-Haus, Wasserreihe 31, wohnte der Dichter von 1866 bis 1880, heute ist es ein Museum. Der Eintritt kostet regulär 7 Euro. Zu verschiedenen Terminen kann man dort an der Führung "Weihnachten bei Familie Storm" teilnehmen, bei der unter anderem weihnachtliche Texte Storms eine Rolle vorgetragen werden. Das Schifffahrtsmuseum verlangt regulär 5 Euro.

Touren: Die erwähnte Bustour dauert etwa zwei Stunden, Preise auf Anfrage. Für die Radtour auf den Spuren des Schimmelreiters sollte man über zwei Stunden reine Fahrzeit einplanen. E-Bikes kosten ab 25 Euro pro Tag.