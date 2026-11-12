7 Alltagstipps, damit Kinder gesund essen

Grundsätzlich können Eltern erst einmal entspannt sein. Vor allem dann, wenn sich das Kind offensichtlich gut entwickelt. "Gesunde Kinder holen sich das, was sie brauchen, wenn ihnen das Angebot gegeben wird", sagt Ernährungsexpertin Rebecca Kunz. Da müsse nicht ein Tag genauso aussehen wie der andere. "Es kann Tage geben, an denen Kinder viel Süßes essen, und dann essen sie vielleicht eine Woche lang viel Gemüse und Obst und nicht so viel Süßes."

Kunz hält wenig vom erhobenen Zeigefinger. Sie schlägt stattdessen vor, ein Kind zum Probieren zu ermuntern. "Nicht: Du musst das jetzt essen. Sondern: Probier das bitte und danach weißt du, ob du es magst oder nicht." Das Ergebnis müssen Eltern allerdings akzeptieren.

"Man sagt ja, Kinder brauche man gar nicht zu erziehen, denn sie machen sowieso alles nach, was die Eltern machen", sagt Kinder- und Jugendarzt Berthold Koletzko. Und das stimmt eigentlich auch. Was ist also das Beste, das Eltern für die Ernährung ihrer Kinder tun können? Sich selbst gute und gesunde Ernährungsgewohnheiten zu eigen machen!

"In den wenigsten Fällen ist die Ernährung des Kindes an sich das Problem", sagt Rebecca Kunz. "Sondern, dass keine ausgewogene Ernährung vorgelebt wird." Wer sich über die Essgewohnheiten seines Kindes ärgert, sollte vielleicht einmal die Ernährung der ganzen Familie in den Blick nehmen - und bei sich selbst beginnen.

Wie verstehen Kinder, was gesund ist und was nicht? Zuerst einmal sei der Begriff "gesund" tabu, sagt Kunz. "Der wird von Kindern ganz oft mit etwas ganz Negativem verbunden, weil das immer die Sachen sind, die ich essen soll, aber nicht mag." Es gibt einen anderen Weg.

Führt Kunz zum Beispiel Schulprojekte durch, fragt sie die Kinder, was diese besonders interessiere. Darüber lässt sich gut in das Thema Ernährung einsteigen. Ein konkretes Beispiel sieht so aus: "Wenn ein Kind gerne Fußball spielt, sage ich: Schau mal, du brauchst viel Energie, wenn du über den Platz rennst, du musst dich gut konzentrieren können, du musst deine Füße schnell bewegen können. Dafür braucht dein Körper die richtige Energie."

Beziehen Sie Ihr Kind von Anfang an in alles mit ein, was mit dem Essen zu tun hat. Das beginnt beim gemeinsamen Einkauf und geht über das Kochen und Tischdecken bis zum Anlegen einer Kräuterecke im Garten. Wer keinen Garten hat, lässt die Kinder Kressesamen im Töpfchen auf der Fensterbank aussäen.

Richten Sie einen festen gemeinsamen Kochtag in der Woche ein. Ihr Kind ist noch zu klein, um Zutaten mit dem Küchenmesser zu schnippeln? "Man kann auch ganz kleine Kinder schon Obst und Gemüse waschen lassen", schlägt Kunz vor.

Das Auge isst auch bei Kindern mit. Eine lustige Jausenboxgestaltung macht dem Kind Lust aufs Essen. "Geben Sie zum Beispiel eine Banane mit und malen mit dem Stift auf die Schale einen Smiley", gibt Kunz als Beispiel. Käse, Brot oder Gemüse können mit einer Keksform ausgestochen und so interessanter gemacht werden.

Versuchen Sie es mal mit dem "Piratenspieß": Eine Scheibe Brot wird in Stücke geschnitten und auf einen Schaschlikspieß aus Holz geschoben. Dazwischen kommen eine Cocktailtomate, ein Stück Gurke und ein Stückchen Käse. Simpel und gesund, aber neu präsentiert.

Dem Kind die Kekspackung überlassen? Besser nicht. Lieber einen Becher Naturjoghurt nehmen, ein kleines bisschen Zucker oder Honig einrühren, eine Handvoll frisch geschnittenes Obst dazugeben und obendrüber einen Schokokeks zerbröseln. "So hat man eine gute Kombination aus Eiweiß, frischem Obst und trotzdem etwas Süßem", sagt Kunz. "Das Kind hat das Gefühl, etwas genascht zu haben, hat aber keine zehn Kekse gegessen."

Frühe Gewohnheiten setzen sich fest. Am besten ist daher, Kinder sind von klein auf daran gewöhnt, Obst zu naschen - und Schokolade, Gummibärchen und Co. nicht täglich zu verzehren. "Kleingeschnittenes Obst ist die ideale Süßigkeit", sagt Berthold Koletzko.

Kommt ein Kind ständig an und will etwas Süßes, können Eltern die Zeit für eine feste tägliche Naschpause festlegen. Der beste Zeitpunkt dafür ist nach dem Mittagessen. Dann ist der Blutzuckerspiegel schon angestiegen und fällt auch nicht wieder so schnell ab. "Außerdem ist das Kind schon satt und neigt nicht dazu, sich an Süßigkeiten satt zu essen", sagt Ernährungsexpertin Kunz.

Ist ein Kind schon im Schulalter, kann man ihm auch in puncto Süßigkeiten etwas mehr Verantwortung übertragen: Jeden Tag darf es sich eine vereinbarte Menge Süßigkeiten nehmen. Tipp: Basteln Sie aus einem Sechser-Eierkarton ein Naschkästchen. In jedes Fach darf sich das Kind eine Süßigkeit legen. Ein Tag in der Woche ist damit naschfrei. Wer es etwas großzügiger gestalten will, nimmt einen Zehnerkarton. Dann dürfen an einem Tag zwei Portionen genommen werden und zwei Fächer sind für Freunde gedacht, die zu Besuch kommen.

"Eltern müssen dann aber auch konsequent sein", sagt Kunz. "Wenn der ganze Naschvorrat schon an zwei Tagen aufgegessen ist, gibt es auch nichts mehr, bis die Woche rum ist." Was Eltern vermeiden sollten: Kinder mit Süßigkeiten belohnen. Sonst bekommt Süßes einen zu hohen Stellenwert. "Allein durch diese besondere Stellung wollen Kinder erst recht noch viel mehr davon."