Steigt mit Ozempic oder Wegovy zu Beginn einer Schwangerschaft das Frühgeburtsrisiko?
Forschende aus Kopenhagen haben die Daten von 756.636 Schwangerschaften ausgewertet. Bei welchen Frauen die Abnehm- und Diabetesmittel mit mehr Frühgeburten einhergingen und was die Europäische Arzneimittelagentur rät.
Wer rund um den Beginn der Schwangerschaft Semaglutid, den Wirkstoff von Ozempic und Wegovy, oder den verwandten Wirkstoff Liraglutid bekam, brachte das Kind insgesamt etwas häufiger zu früh zur Welt. Das zeigt eine Registerstudie des Universitätsspitals Hvidovre in Kopenhagen, die im Fachjournal Human Reproduction Open erschienen ist.
Bei Frauen mit Diabetes ja, bei Frauen, die die Mittel zum Abnehmen nahmen, nein: So lässt sich das Ergebnis zusammenfassen, wenn man nach dem Grund der Verschreibung trennt. Für Frauen mit bereits bestehendem Diabetes errechneten die Forschenden mit Semaglutid ein um rund 84 Prozent und mit Liraglutid ein um rund 70 Prozent erhöhtes Risiko einer Frühgeburt. Bei Frauen ohne Diabetes gab es keinen statistisch belastbaren Unterschied. Die Forschenden vermuten deshalb, dass eher die Grunderkrankung als das Medikament hinter dem Zusammenhang steckt, wie die Europäische Gesellschaft für Humanreproduktion ESHRE in ihrer Aussendung zur Studie schreibt.
Wie die Studie aufgebaut war
Ausgewertet wurden die Daten aller Einlingsgeburten in Dänemark zwischen Oktober 2009 und Ende 2023, insgesamt 756.636 Schwangerschaften von 480.231 Frauen. Als behandelt galten Frauen, die in den acht Wochen vor oder nach dem ersten Tag ihrer letzten Regel ein Rezept für einen der beiden Wirkstoffe eingelöst hatten. Das traf auf 529 Schwangerschaften zu, 295 mit Liraglutid und 234 mit Semaglutid. Verglichen wurden sie mit ähnlichen Schwangerschaften ohne diese Mittel.
Über alle Frauen gerechnet war das Risiko einer Frühgeburt mit Semaglutid um 51 Prozent und mit Liraglutid um 38 Prozent erhöht. Die Schwangerschaften dauerten im Schnitt 5,7 beziehungsweise 2,1 Tage kürzer. Bei Präeklampsie, einer gefährlichen Bluthochdruckerkrankung in der Schwangerschaft, und bei Schwangerschaftsdiabetes fand das Team keine Unterschiede. Fehlbildungen wurden in dieser Studie nicht untersucht.
Wo die Studie an Grenzen stößt
Eine Registerstudie zeigt Zusammenhänge, aber keine Ursachen. Ein eingelöstes Rezept beweist nicht, dass die Frau das Mittel auch gespritzt hat. Die Autorinnen und Autoren gehen wegen der hohen Kosten davon aus, dass die Mittel tatsächlich verwendet wurden. Die Gruppen der Frauen, die zum Abnehmen behandelt wurden, sind zudem klein, und Semaglutid zum Abnehmen taucht erst gegen Ende des Untersuchungszeitraums häufiger auf.
Studienleiterin Henriette Svarre Nielsen hält es laut ESHRE für zu früh, die bestehenden Empfehlungen zu ändern. Weil die Mittel so verbreitet sind, sei es aber unvermeidlich, dass Frauen sie in der frühen Schwangerschaft unwissentlich noch nehmen. Erschienen ist die Studie bereits im März.
Was das für Frauen mit Kinderwunsch heißt
An den Regeln ändert die Studie nichts. Laut Fachinformation der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zu Ozempic soll Semaglutid in der Schwangerschaft nicht verwendet werden. Wer schwanger werden will, soll das Mittel wegen seiner langen Halbwertszeit mindestens zwei Monate vor einer geplanten Schwangerschaft absetzen. Dasselbe steht in der Fachinformation zu Wegovy, die zudem vom Einsatz in der Stillzeit abrät.
Frauen, die eines der Mittel nehmen und schwanger werden möchten, sollten das Absetzen mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt planen. Wer unter der Behandlung schwanger wird, soll das Mittel laut EMA absetzen.
Quellen
Hviid et al., Human Reproduction Open: Periconceptional GLP-1 receptor agonist exposure and obstetric outcomes: a Danish nationwide cohort study (18. März 2026)
ESHRE via EurekAlert: Increased risk of premature births is linked to use of weight loss drugs during early pregnancy, but only when they are used to treat diabetes (17. März 2026)
Europäische Arzneimittelagentur: Ozempic, Produktinformation (2026)
Europäische Arzneimittelagentur: Wegovy, Produktinformation (2026)