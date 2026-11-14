Steigt mit Ozempic oder Wegovy zu Beginn einer Schwangerschaft das Frühgeburtsrisiko?

Wer rund um den Beginn der Schwangerschaft Semaglutid, den Wirkstoff von Ozempic und Wegovy, oder den verwandten Wirkstoff Liraglutid bekam, brachte das Kind insgesamt etwas häufiger zu früh zur Welt. Das zeigt eine Registerstudie des Universitätsspitals Hvidovre in Kopenhagen, die im Fachjournal Human Reproduction Open erschienen ist.

Bei Frauen mit Diabetes ja, bei Frauen, die die Mittel zum Abnehmen nahmen, nein: So lässt sich das Ergebnis zusammenfassen, wenn man nach dem Grund der Verschreibung trennt. Für Frauen mit bereits bestehendem Diabetes errechneten die Forschenden mit Semaglutid ein um rund 84 Prozent und mit Liraglutid ein um rund 70 Prozent erhöhtes Risiko einer Frühgeburt. Bei Frauen ohne Diabetes gab es keinen statistisch belastbaren Unterschied. Die Forschenden vermuten deshalb, dass eher die Grunderkrankung als das Medikament hinter dem Zusammenhang steckt, wie die Europäische Gesellschaft für Humanreproduktion ESHRE in ihrer Aussendung zur Studie schreibt.