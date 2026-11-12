AK-Zeugnis für die Gesundheitsversorgung in Oberösterreich, die Sozialversicherung kontert

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat erstmals ein „Versorgungs-Thermometer“ für das Gesundheitssystem im Bundesland vorgelegt. Das Ergebnis: 54 von 100 möglichen Punkten. Die AK wertet das in ihrer Aussendung vom Mittwoch als „schlechte bis sehr schlechte Bewertung“. Entwickelt wurde der Index mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES), befragt wurden 2.500 AK-Mitglieder.

Am schlechtesten schneidet der Bereich Termine und Wartezeiten ab, mit 49 Punkten. Vier von zehn Befragten sind laut AK damit konfrontiert, bei einer Allgemeinmedizinerin oder einem Allgemeinmediziner keinen Termin zu bekommen, weil keine neuen Patientinnen und Patienten mehr aufgenommen werden. 38 Prozent haben wenig bis gar kein Vertrauen, im Notfall gut versorgt zu werden.