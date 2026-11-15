Masern in den USA: Nach 26 Jahren droht das Ende des Status als masernfrei

Die USA stehen kurz davor, ihren Status als masernfrei zu verlieren, den sie seit dem Jahr 2000 halten. Nach übereinstimmenden Medienberichten kam die regionale Verifizierungskommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) bei ihrer Sitzung von 10. bis 13. November in Washington zu dem Schluss, dass sich das Masernvirus im Land seit mehr als zwölf Monaten ununterbrochen verbreitet. Eine offizielle Mitteilung der PAHO gibt es noch nicht. Die Bekanntgabe wird für 17. November erwartet, das letzte Wort hat PAHO-Direktor Jarbas Barbosa.

Der Hintergrund ist eine Masernwelle, wie es sie in den USA seit Jahrzehnten nicht gab. Laut der Gesundheitsbehörde CDC wurden heuer bis 12. November 5.412 bestätigte Fälle aus 47 Bundesstaaten und Gebieten gemeldet, rund 96 Prozent davon im Zusammenhang mit Ausbrüchen. Die CDC zählt für 2026 sechs Todesfälle, die Bundesstaaten selbst melden mehr. 2025 waren es 2.289 Fälle.