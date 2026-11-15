Masern in den USA: Nach 26 Jahren droht das Ende des Status als masernfrei
Laut übereinstimmenden Berichten kam die zuständige Expertenkommission zu einem klaren Befund, die offizielle Bekanntgabe wird für Dienstag erwartet. Welche Ausbrüche den Ausschlag gaben und welchen Status Österreich hat.
Die USA stehen kurz davor, ihren Status als masernfrei zu verlieren, den sie seit dem Jahr 2000 halten. Nach übereinstimmenden Medienberichten kam die regionale Verifizierungskommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) bei ihrer Sitzung von 10. bis 13. November in Washington zu dem Schluss, dass sich das Masernvirus im Land seit mehr als zwölf Monaten ununterbrochen verbreitet. Eine offizielle Mitteilung der PAHO gibt es noch nicht. Die Bekanntgabe wird für 17. November erwartet, das letzte Wort hat PAHO-Direktor Jarbas Barbosa.
Der Hintergrund ist eine Masernwelle, wie es sie in den USA seit Jahrzehnten nicht gab. Laut der Gesundheitsbehörde CDC wurden heuer bis 12. November 5.412 bestätigte Fälle aus 47 Bundesstaaten und Gebieten gemeldet, rund 96 Prozent davon im Zusammenhang mit Ausbrüchen. Die CDC zählt für 2026 sechs Todesfälle, die Bundesstaaten selbst melden mehr. 2025 waren es 2.289 Fälle.
Was der Verlust des Status bedeutet
Als eliminiert gelten Masern, wenn sie sich nicht dauerhaft im Land verbreiten und neue Fälle nur noch eingeschleppt werden. Die PAHO spricht von wieder etablierter Übertragung, wenn derselbe Genotyp und dieselbe Virus-Linie zwölf Monate oder länger ununterbrochen zirkulieren. Für die USA begann der Prüfzeitraum laut PAHO mit dem Ausbruch in West-Texas am 20. Jänner 2025.
Kanada hat den Status bereits im November 2025 verloren. Damit gilt auch der gesamte amerikanische Kontinent nicht mehr als frei von endemischen Masern, wie die PAHO damals mitteilte. „Dieser Verlust ist ein Rückschlag, aber er ist auch umkehrbar“, sagte Barbosa. Um den Status zurückzubekommen, muss die Übertragung mindestens zwölf Monate lang unterbrochen sein. Die USA wären nach Kanada das zweite Land der Region, auch Mexiko wurde geprüft.
Welche Ausbrüche den Ausschlag gaben
Der Ausbruch in West-Texas war 2025 der größte in den USA seit 1992, mit mehr als 4.500 Erkrankten in den USA und Mexiko. Als entscheidend gilt nun eine Kette in Utah und Arizona, die im Juni 2025 begann und bis heute nicht abgerissen ist. Die Kommission stützte sich auf eine Analyse der CDC und eine unabhängige Expertengruppe, deren Vorsitzender Noel Brewer die Ergebnisse am 10. November präsentierte.
„Es ist eine vollständig vermeidbare Krankheit“, sagte Brewer. Es sei „unverantwortlich“, dass es so viele Masernfälle gebe. CDC-Direktorin Erica Schwartz hatte vor der Entscheidung erklärt, ihre Behörde werde im Fall eines Statusverlusts „genau dasselbe tun“ wie bisher, also mit den Bundesstaaten für die Impfung werben. Das Gesundheitsministerium verwies auf rund 100 Millionen Dollar an zusätzlichen Mitteln für die Bekämpfung der Ausbrüche.
Wo Österreich bei den Masern steht
Österreich ist schon einen Schritt weiter: Die europäische Verifizierungskommission der WHO stufte die Masern hierzulande bei ihrer Sitzung im September 2025 auf Basis der Daten von 2024 als wieder etabliert ein, wie im Jänner 2026 bekannt wurde. Dasselbe gilt laut dem EU-Informationsportal Vaccines Today für Großbritannien, Spanien, Armenien, Aserbaidschan und Usbekistan.
Seither sind die Zahlen deutlich gesunken. Laut AGES gab es 2024 hierzulande 542 Masernfälle, 2025 waren es 152 und heuer bis 10. November 11 bestätigte oder wahrscheinliche Fälle, drei Betroffene mussten ins Spital. In der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum zählte die EU-Gesundheitsagentur ECDC von Oktober 2025 bis September 2026 insgesamt 2.325 Fälle, die meisten in Italien (651) und Bulgarien (589).
Was das für Sie heißt
Den wirksamsten Schutz bietet die Impfung. Das Sozialministerium empfiehlt zwei Dosen eines Kombinationsimpfstoffs gegen Masern, Mumps und Röteln, beginnend ab dem vollendeten neunten Lebensmonat. Für alle, die in Österreich leben, ist die Impfung an öffentlichen Impfstellen kostenlos. Fehlende Impfungen können in jedem Alter nachgeholt werden. Wer in die USA oder nach Kanada reist und nicht sicher ist, ob er zweimal geimpft wurde, kann das im Impfpass oder in der Arztpraxis klären.
Quellen
CDC: Measles Cases and Outbreaks (13. November 2026)
PAHO: Update on the review of measles elimination status (2. März 2026)
PAHO: PAHO calls for regional action as the Americas lose measles elimination status (10. November 2025)
AGES: Masern (11. November 2026)
Sozialministerium: Masern (23. Juli 2026)
Weitere Quelle: Reuters, U.S. loses measles-free status after continued spread of the disease, WSJ reports (14. November 2026); NPR/KFF Health News, US has lost measles elimination status, global health authorities say (14. November 2026)