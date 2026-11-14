Ärztekammer kippt Gratis-Check: Hautkrebs-Vorsorge in Wien wird zur Privatleistung
Wer in Wien ohne konkreten Verdacht zur Muttermalkontrolle geht, muss seit November meist selbst zahlen. Die Ärztekammer empfiehlt 90 Euro, die ÖGK sieht keinen neuen Vertrag. Wann die Kasse weiterhin zahlt.
Der Ganzkörper-Check auf Hautkrebs ist bei Wiener Hautärztinnen und Hautärzten mit Kassenvertrag seit 1. November eine Privatleistung. Das hat die Kurie der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien beschlossen. Für Erwachsene empfiehlt die Kammer ein Honorar von 90 Euro. Die Empfehlung ist unverbindlich, Ärztinnen und Ärzte können auch mehr oder weniger verlangen.
Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) zahlt weiterhin, wenn ein medizinischer Verdacht oder ein erhöhtes Hautkrebsrisiko vorliegt. Laut ÖGK übernimmt sie die Auflichtmikroskopie bei Vertragsärztinnen und Vertragsärzten etwa für Menschen, denen bereits ein Melanom oder ein invasiver Plattenepithelkrebs entfernt wurde, für Organtransplantierte unter Immunsuppression und bei einem konkreten, dokumentierten Verdacht.
Warum Ärztekammer und ÖGK streiten
Bisher wurde die Kontrolle über die Kasse als Auflichtmikroskopie abgerechnet. Diese Leistung ist für die Untersuchung einzelner Muttermale gedacht. Einen eigenen Tarif für das Screening des ganzen Körpers gibt es nicht. Mit dem Beschluss will die Ärztekammer die Praxen entlasten. Bei Risikopatientinnen und Risikopatienten werde weiterhin bezahlt, sagt Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied. Für alle anderen Fälle fehle ein Tarif, hier sei die ÖGK gefragt.
ÖGK-Obmann Huss widerspricht: „Es gibt keinen neuen Vertrag, wir haben nichts geändert.“ Aus seiner Sicht hat die Ärztekammer die bisherige Praxis bei den Kassenkosten geändert. Die ÖGK überlegt, den Check künftig alle fünf Jahre zu bezahlen. Kritik kommt auch von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ): „Ich halte nichts davon.“
Wie es in den anderen Bundesländern aussieht
Wien ist nicht das erste Bundesland. Laut Österreichischer Krebshilfe war die jährliche Muttermalkontrolle schon im April 2025 in Niederösterreich, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg keine Kassenleistung mehr. Eine jährliche Kontrolle für alle sei wissenschaftlich nicht sinnvoll, heißt es in der Aussendung. Die Krebshilfe empfiehlt, die eigene Haut zweimal im Jahr selbst zu untersuchen. Eine Expertengruppe der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie arbeitet an Kriterien für eine risikobasierte Vorsorge.
Ein organisiertes Früherkennungsprogramm für Hautkrebs gibt es in Österreich nicht, wie das Gesundheitsportal des Bundes festhält. 2024 erkrankten laut Statistik Austria 2.015 Menschen neu an einem Melanom, 419 starben daran.
Was das für Sie heißt
Wer zu einer Risikogruppe gehört, sollte das schon bei der Terminvereinbarung ansprechen. Als erhöhtes Risiko gelten laut Gesundheitsportal etwa sehr helle Haut, ein Alter ab 65 Jahren, mehr als rund 50 Muttermale oder Hautkrebs bei Verwandten ersten Grades. Verändert sich ein Muttermal, liegt ein konkreter Verdacht vor, dann zahlt die Kasse ebenfalls.
Zur Selbstkontrolle empfiehlt das Gesundheitsportal die ABCDE-Regel: Asymmetrie, unregelmäßige Begrenzung, Farbe, ein Durchmesser über etwa drei bis fünf Millimeter sowie Erhabenheit oder Entwicklung. Wer ohne Verdacht einen Ganzkörper-Check möchte, fragt am besten vorab nach dem Preis.
Quellen
Österreichische Gesundheitskasse: Früherkennung von Hautkrebs & wie man sich schützt (2022)
Österreichische Krebshilfe: Jährlicher Muttermalcheck nicht mehr auf Kasse? (16. April 2025)
Gesundheitsportal: Hautkrebs vorbeugen (2023)
Statistik Austria: Rund 409 000 Menschen lebten Anfang 2025 in Österreich mit Krebs (29. Jänner 2026)
Weitere Quelle: wien.ORF.at, 90 Euro für Muttermalcheck (13. November 2026)