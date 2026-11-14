Ärztekammer kippt Gratis-Check: Hautkrebs-Vorsorge in Wien wird zur Privatleistung

Der Ganzkörper-Check auf Hautkrebs ist bei Wiener Hautärztinnen und Hautärzten mit Kassenvertrag seit 1. November eine Privatleistung. Das hat die Kurie der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien beschlossen. Für Erwachsene empfiehlt die Kammer ein Honorar von 90 Euro. Die Empfehlung ist unverbindlich, Ärztinnen und Ärzte können auch mehr oder weniger verlangen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) zahlt weiterhin, wenn ein medizinischer Verdacht oder ein erhöhtes Hautkrebsrisiko vorliegt. Laut ÖGK übernimmt sie die Auflichtmikroskopie bei Vertragsärztinnen und Vertragsärzten etwa für Menschen, denen bereits ein Melanom oder ein invasiver Plattenepithelkrebs entfernt wurde, für Organtransplantierte unter Immunsuppression und bei einem konkreten, dokumentierten Verdacht.