Gesundheitshotline 1450 knackt die Million, die Länder fordern in Bregenz mehr Tempo

Die telefonische Gesundheitsberatung 1450 ist heuer von mehr als einer Million Menschen genutzt worden. Das geht aus den Ergebnissen der Konferenz der Gesundheitsreferentinnen und Gesundheitsreferenten der Bundesländer hervor, die am Freitag in Bregenz getagt hat, wie das Land Vorarlberg mitteilt. Gastgeberin war Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).

Mit der Nutzung wachsen die Erwartungen. Die Länder kritisieren Verzögerungen bei mehreren Funktionen, die 1450 bekommen soll: das Buchen von Terminen, Videokonsultationen, digitale Krankschreibungen und Verschreibungen sowie die Anbindung an Portal, App und ID Austria. Verankert werden soll die Umsetzung im eHealth-Arbeitsprogramm für 2027 und 2028.