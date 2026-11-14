Gesundheitshotline 1450 knackt die Million, die Länder fordern in Bregenz mehr Tempo
Die Gesundheitsreferentinnen und Gesundheitsreferenten der Bundesländer haben in Bregenz getagt. Welche Funktionen bei 1450 fehlen und was die Länder beim Impfen, bei ELGA und bei der Vorsorgeuntersuchung verlangen.
Die telefonische Gesundheitsberatung 1450 ist heuer von mehr als einer Million Menschen genutzt worden. Das geht aus den Ergebnissen der Konferenz der Gesundheitsreferentinnen und Gesundheitsreferenten der Bundesländer hervor, die am Freitag in Bregenz getagt hat, wie das Land Vorarlberg mitteilt. Gastgeberin war Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).
Mit der Nutzung wachsen die Erwartungen. Die Länder kritisieren Verzögerungen bei mehreren Funktionen, die 1450 bekommen soll: das Buchen von Terminen, Videokonsultationen, digitale Krankschreibungen und Verschreibungen sowie die Anbindung an Portal, App und ID Austria. Verankert werden soll die Umsetzung im eHealth-Arbeitsprogramm für 2027 und 2028.
Was 1450 heute leistet
Die Rufnummer 1450 ist laut Gesundheitsministerium seit November 2019 in ganz Österreich ohne Vorwahl erreichbar, rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche. Am Telefon beraten diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte. Sie berücksichtigen den Wohnort und verweisen etwa auf Ärztinnen und Ärzte in der Nähe und deren Öffnungszeiten.
Getragen wird das Angebot vom Bund, vom Dachverband der Sozialversicherungsträger und von den Ländern. Eine ärztliche Behandlung ersetzt die Beratung nicht, Diagnosen werden keine gestellt. In echten Notfällen wie bei akuter Atemnot oder Bewusstlosigkeit bleibt der Rettungsnotruf 144 die richtige Nummer.
Streit ums Geld für die Gesundheitsreform
Hintergrund der Tagung ist die Reformpartnerschaft, auf die sich Bund, Länder und Gemeinden am 30. Juni 2026 geeinigt haben. Sie soll Zuständigkeiten klären und Doppelgleisigkeiten abbauen. Geplant sind unter anderem eine gemeinsame Planung, mehr Primärversorgung und Telemedizin, eine Gesundheitsplanung über 15 Jahre und eine Österreichische Gesundheitsfinanzierungsgesellschaft.
Beim Geld spießt es sich. Die vom Bund in Aussicht gestellte Anschubfinanzierung von 50 Millionen Euro für neue Allgemeine Gesundheitskliniken reicht aus Sicht von Rüscher nicht aus. Die Gesundheitsreferentinnen und Gesundheitsreferenten schließen sich den Beschlüssen der Landesfinanzreferenten und der Landeshauptleute an: Ohne nachhaltiges Gesamtpaket werde es keine Einigung geben. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sagte dazu: „Mehr Verantwortung muss auf Augenhöhe erfolgen.“ Der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) verlangt vom Bund und von der Österreichischen Gesundheitskasse „mehr Tempo und mehr Engagement“.
Was die Länder bei Impfungen, ELGA und Vorsorge wollen
Beim Infektionsschutz drängen die Länder auf einen Begutachtungsentwurf für ein neues Epidemiegesetz, dessen Kern aus dem Jahr 1950 stammt. Schutzimpfungen sollen in einem einheitlichen Impfprogramm als Leistung der Sozialversicherung verankert werden. Nach Legionellen-Ausbrüchen in Bregenz in den Jahren 2024 und 2025 sowie in Linz 2026 fordern sie zudem ein verpflichtendes öffentliches Register für Kühltürme.
Bei der elektronischen Gesundheitsakte ELGA stehen 2027 der elektronische Eltern-Kind-Pass und die elektronische Patientenverfügung im Mittelpunkt. Letztere soll nach dem derzeitigen Projektplan frühestens 2028 kommen, die Länder wollen sie schon 2027. Die Vorsorgeuntersuchung wurde zuletzt 2005 überarbeitet. Ein neues Konzept soll im ersten Halbjahr 2027 vorliegen und in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden.
Was das für Patientinnen und Patienten heißt
Wer gesundheitliche Beschwerden hat und unsicher ist, wohin, kann 1450 weiterhin jederzeit kostenlos anrufen. Termine direkt buchen, eine Videokonsultation starten oder eine Krankschreibung digital erhalten ist über 1450 noch nicht flächendeckend möglich, diese Funktionen sollen laut Ländern im eHealth-Programm 2027 und 2028 kommen. Für Eltern ist der elektronische Eltern-Kind-Pass das nächste konkrete Vorhaben. Ob und wann die neue Vorsorgeuntersuchung kommt, hängt von der Umsetzung durch Bund und Sozialversicherung ab. Weitere Informationen zur Beratung bietet die Website 1450.at.
Quellen
Land Vorarlberg: Reformpartnerschaft, öffentliche Gesundheit, 1450 und Digitalisierung (13.11.2026)
Sozialministerium: Gesundheitsberatung 1450 (abgerufen am 14.11.2026)
1450: Die Rund-um-die-Uhr-Gesundheitsberatung (abgerufen am 14.11.2026)